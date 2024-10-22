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В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 22.10.2024
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В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе
В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 22.10.2024
В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха Алексея Хмару, застрелившего в Мариуполе мирного жителя, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:50
2024-10-22T15:50
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
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донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха Алексея Хмару, застрелившего в Мариуполе мирного жителя, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Следствием и судом установлено, что 12 марта 2022 года стрелок десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты (воинская часть А2802) ВСУ Хмара вместе с сослуживцем, проходя рядом с остановкой общественного транспорта "Кальмиусский рынок" в Мариуполе, увидели двух мирных жителей. Предположив, что они занимают пророссийские взгляды, Хмара приказал им остановиться. Один из мирных жителей успел скрыться. "Действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти, Хмара произвел во второго мужчину прицельный выстрел из полуавтоматического оружия "Diamondback DB15". В результате произошедшего потерпевший скончался на месте преступления от полученного проникающего огнестрельного ранения груди", - отметили в ведомстве. "Приговором суда Хмаре назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356, пунктов "ж, л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти).
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе

В ДНР морпех ВСУ получил 22 года за убийство мирного жителя в Мариуполе

© Следственный комитет Российской ФедерацииМорпех ВСУ Алексей Хмара
Морпех ВСУ Алексей Хмара - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Следственный комитет Российской Федерации
Морпех ВСУ Алексей Хмара
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха Алексея Хмару, застрелившего в Мариуполе мирного жителя, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Следствием и судом установлено, что 12 марта 2022 года стрелок десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты (воинская часть А2802) ВСУ Хмара вместе с сослуживцем, проходя рядом с остановкой общественного транспорта "Кальмиусский рынок" в Мариуполе, увидели двух мирных жителей. Предположив, что они занимают пророссийские взгляды, Хмара приказал им остановиться. Один из мирных жителей успел скрыться.
"Действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти, Хмара произвел во второго мужчину прицельный выстрел из полуавтоматического оружия "Diamondback DB15". В результате произошедшего потерпевший скончался на месте преступления от полученного проникающего огнестрельного ранения груди", - отметили в ведомстве.
"Приговором суда Хмаре назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356, пунктов "ж, л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти).
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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