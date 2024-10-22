https://ria.ru/20241022/sud-1979356376.html

В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе

В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 22.10.2024

В ДНР осудили морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха Алексея Хмару, застрелившего в Мариуполе мирного жителя, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:50

2024-10-22T15:50

2024-10-22T15:50

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского морпеха Алексея Хмару, застрелившего в Мариуполе мирного жителя, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Следствием и судом установлено, что 12 марта 2022 года стрелок десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты (воинская часть А2802) ВСУ Хмара вместе с сослуживцем, проходя рядом с остановкой общественного транспорта "Кальмиусский рынок" в Мариуполе, увидели двух мирных жителей. Предположив, что они занимают пророссийские взгляды, Хмара приказал им остановиться. Один из мирных жителей успел скрыться. "Действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти, Хмара произвел во второго мужчину прицельный выстрел из полуавтоматического оружия "Diamondback DB15". В результате произошедшего потерпевший скончался на месте преступления от полученного проникающего огнестрельного ранения груди", - отметили в ведомстве. "Приговором суда Хмаре назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356, пунктов "ж, л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти).

https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html

мариуполь

россия

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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины