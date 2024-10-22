https://ria.ru/20241022/spetsoperatsiya-1979301015.html

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 22.10.2024

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки

Украинские подразделения потеряли до 80 военнослужащих, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:57

2024-10-22T12:57

2024-10-22T13:08

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

волчанск

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 80 военнослужащих, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Русская Лозовая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область