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ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 22.10.2024 (обновлено: 13:08 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/spetsoperatsiya-1979301015.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
Украинские подразделения потеряли до 80 военнослужащих, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:57
2024-10-22T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 80 военнослужащих, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Русская Лозовая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
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россия
волчанск
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки

МО РФ: потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" составили до 80 боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 80 военнослужащих, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Русская Лозовая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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