https://ria.ru/20241022/spetsoperatsiya-1979301015.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
Украинские подразделения потеряли до 80 военнослужащих, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:57
2024-10-22T12:57
2024-10-22T13:08
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 80 военнослужащих, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Русская Лозовая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Север" за сутки
МО РФ: потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" составили до 80 боевиков