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Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля - РИА Новости, 22.10.2024
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05:24 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/soya-1979229807.html
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля - РИА Новости, 22.10.2024
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля
Импорт Южной Кореей сои из России в сентябре этого года вырос до максимумов с апреля и составил 1,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:24
2024-10-22T05:24
экономика
россия
южная корея
сеул
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Импорт Южной Кореей сои из России в сентябре этого года вырос до максимумов с апреля и составил 1,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, по итогам сентября Южная Корея приобрела у РФ соевых бобов на 1,37 миллиона долларов - это максимальное значение с апреля этого же года, когда объем российских поставок достигал 1,56 миллиона. При этом с мая по август корейцы ввозили сою в совсем небольших количествах: на 31 тысячу долларов в мае, 232 тысячи - в июле и 31 тысячу в августе. Всего по итогам первых трех кварталов 2024 года покупки Сеулом сои у Москвы достигли 6,3 миллиона долларов. Это чуть больше, чем за весь прошлый год. Кроме России, занявшей в южнокорейском импорте за сентябрь пятое место, Корея покупала бобы в Бразилии - на 26 миллионов долларов, США - на 25 миллионов долларов, Канаде - 2,7 миллиона долларов, Китае - 1,5 миллиона долларов и у Австралии - на 334 тысячи долларов.
https://ria.ru/20241022/koreya-1979227133.html
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экономика, россия, южная корея, сеул
Экономика, Россия, Южная Корея, Сеул
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля

Импорт Южной Кореей российской сои в сентябре вырос до максимумов с апреля

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкКомбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Комбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Импорт Южной Кореей сои из России в сентябре этого года вырос до максимумов с апреля и составил 1,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам сентября Южная Корея приобрела у РФ соевых бобов на 1,37 миллиона долларов - это максимальное значение с апреля этого же года, когда объем российских поставок достигал 1,56 миллиона. При этом с мая по август корейцы ввозили сою в совсем небольших количествах: на 31 тысячу долларов в мае, 232 тысячи - в июле и 31 тысячу в августе.
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Южная Корея в сентябре нарастила покупки СПГ у России до максимума с апреля
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Всего по итогам первых трех кварталов 2024 года покупки Сеулом сои у Москвы достигли 6,3 миллиона долларов. Это чуть больше, чем за весь прошлый год.
Кроме России, занявшей в южнокорейском импорте за сентябрь пятое место, Корея покупала бобы в Бразилии - на 26 миллионов долларов, США - на 25 миллионов долларов, Канаде - 2,7 миллиона долларов, Китае - 1,5 миллиона долларов и у Австралии - на 334 тысячи долларов.
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