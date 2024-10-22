https://ria.ru/20241022/soya-1979229807.html

Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля

Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля - РИА Новости, 22.10.2024

Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля

Импорт Южной Кореей сои из России в сентябре этого года вырос до максимумов с апреля и составил 1,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:24

2024-10-22T05:24

2024-10-22T05:24

экономика

россия

южная корея

сеул

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Импорт Южной Кореей сои из России в сентябре этого года вырос до максимумов с апреля и составил 1,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, по итогам сентября Южная Корея приобрела у РФ соевых бобов на 1,37 миллиона долларов - это максимальное значение с апреля этого же года, когда объем российских поставок достигал 1,56 миллиона. При этом с мая по август корейцы ввозили сою в совсем небольших количествах: на 31 тысячу долларов в мае, 232 тысячи - в июле и 31 тысячу в августе. Всего по итогам первых трех кварталов 2024 года покупки Сеулом сои у Москвы достигли 6,3 миллиона долларов. Это чуть больше, чем за весь прошлый год. Кроме России, занявшей в южнокорейском импорте за сентябрь пятое место, Корея покупала бобы в Бразилии - на 26 миллионов долларов, США - на 25 миллионов долларов, Канаде - 2,7 миллиона долларов, Китае - 1,5 миллиона долларов и у Австралии - на 334 тысячи долларов.

https://ria.ru/20241022/koreya-1979227133.html

https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html

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экономика, россия, южная корея, сеул