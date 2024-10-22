https://ria.ru/20241022/soya-1979229807.html
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля - РИА Новости, 22.10.2024
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля
Импорт Южной Кореей сои из России в сентябре этого года вырос до максимумов с апреля и составил 1,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:24
2024-10-22T05:24
2024-10-22T05:24
экономика
россия
южная корея
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150699/62/1506996218_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2a4a8cc5b353ae1ce260f69b79d182d3.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Импорт Южной Кореей сои из России в сентябре этого года вырос до максимумов с апреля и составил 1,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, по итогам сентября Южная Корея приобрела у РФ соевых бобов на 1,37 миллиона долларов - это максимальное значение с апреля этого же года, когда объем российских поставок достигал 1,56 миллиона. При этом с мая по август корейцы ввозили сою в совсем небольших количествах: на 31 тысячу долларов в мае, 232 тысячи - в июле и 31 тысячу в августе. Всего по итогам первых трех кварталов 2024 года покупки Сеулом сои у Москвы достигли 6,3 миллиона долларов. Это чуть больше, чем за весь прошлый год. Кроме России, занявшей в южнокорейском импорте за сентябрь пятое место, Корея покупала бобы в Бразилии - на 26 миллионов долларов, США - на 25 миллионов долларов, Канаде - 2,7 миллиона долларов, Китае - 1,5 миллиона долларов и у Австралии - на 334 тысячи долларов.
https://ria.ru/20241022/koreya-1979227133.html
https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html
россия
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150699/62/1506996218_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_edc90576676115f42d53f271222d7d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, южная корея, сеул
Экономика, Россия, Южная Корея, Сеул
Россия поставила рекорд по экспорту сои Южной Корее с апреля
Импорт Южной Кореей российской сои в сентябре вырос до максимумов с апреля