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Стрелявший в помощника депутата Госдумы выразил готовность помочь следствию

Стрелявший в помощника депутата Госдумы выразил готовность помочь следствию - РИА Новости, 22.10.2024

Стрелявший в помощника депутата Госдумы выразил готовность помочь следствию

Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе выразил готовность помогать следствию, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:41

2024-10-22T11:41

2024-10-22T20:53

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе выразил готовность помогать следствию, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ.На опубликованных кадрах мужчина в кабинете следователя подтвердил, что находился у дома, обозначенного на карте и где, предположительно, произошло преступление, а также сообщил, что может показать это на местности.Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ).Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. По данным СК, заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство, а киллер до нападения месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе выразил готовность помогать следствию, следует из видео СК. Мужчина пояснил, где находился, а также сообщил, что может показать это на местности. 2024-10-22T11:41 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, происшествия, россия, лапино, одинцово