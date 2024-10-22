https://ria.ru/20241022/sk-1979222764.html
СК поддержал идею о стандартах безопасности квестов для лиц старше 18 лет
СК поддержал идею о стандартах безопасности квестов для лиц старше 18 лет - РИА Новости, 22.10.2024
СК поддержал идею о стандартах безопасности квестов для лиц старше 18 лет
Следственный комитет РФ поддержал инициативу о принятии стандартов безопасности проведения квестов в России для лиц старше 18 лет, следует из ответа ведомства... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:21
2024-10-22T01:21
2024-10-22T01:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ поддержал инициативу о принятии стандартов безопасности проведения квестов в России для лиц старше 18 лет, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Сергея Колунова, документ находится в распоряжении РИА Новости. Ранее Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше 18 лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение "хоррор квестов". "Учитывая актуальность обозначенной в обращении проблематики, предложение о принятии стандартов безопасности проведения развлекательных мероприятий концептуальных возражений не вызывает", - сказано в ответе первого зампредседателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева. В тексте документа отмечается, что Следственный комитет РФ готов принять участие в проработке соответствующих проектных документов.
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html
https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936142056.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК поддержал идею о стандартах безопасности квестов для лиц старше 18 лет
СК поддержал идею принять стандарты безопасности квестов для лиц старше 18 лет