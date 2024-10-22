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Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян - РИА Новости, 23.10.2024
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23:15 22.10.2024 (обновлено: 00:06 23.10.2024)
https://ria.ru/20241022/simonyan-1979439288.html
Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян
Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян - РИА Новости, 23.10.2024
Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян
Саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия и диктата коллективного Запада, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-22T23:15
2024-10-23T00:06
брикс
маргарита симоньян
казань
россия
китай
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия и диктата коллективного Запада, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян приняла участие в мероприятии, посвященном годовщине дипломатических отношений между Россией и Китаем. По словам медиаменеджера, саммит демонстрирует не только дружбу между странами."Он показывает нашу с вами усталость от них, от их лицемерия, от их диктата. Я сейчас имею в виду коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов. От их попыток сделать нас не нами, от их попыток отчекрыживать у нас куски, у вас — Тайвань. У нас — много чего. Мы все устали. Спасибо вам за то, что мы устали вместе и отдыхать будем вместе, когда правда восторжествует и прекратится этот уже на самом деле и так на последнем издыхании находящийся однополярный мир", — сказала Симоньян.Она добавила, что международная изоляция, в которую пытались погрузить Россию, провалилась, и привела слова журналиста из Египта, с которым ужинала накануне, о том, что после саммита мир поделится на до и после.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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брикс, маргарита симоньян, казань, россия, китай, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
БРИКС, Маргарита Симоньян, Казань, Россия, Китай, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян

Симоньян: саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия коллективного Запада

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия и диктата коллективного Запада, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян приняла участие в мероприятии, посвященном годовщине дипломатических отношений между Россией и Китаем. По словам медиаменеджера, саммит демонстрирует не только дружбу между странами.
В Казани стартовал саммит БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.

Церемония встречи в аэропорту Казани министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.

На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.

На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 15
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС

Заседание шерп/су-шерп стран БРИКС

На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).

На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре), прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).

На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.

С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.

С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.

Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.

Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).

Второй справа: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.

XVI саммит БРИКС. Работа форума

Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

XVI саммит БРИКС. Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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11 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

XVI саммит БРИКС. Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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12 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.

Световое шоу на стенах Казанского Кремля

На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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13 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.

XVI саммит БРИКС. Работа Международного пресс-центра саммита БРИКС

Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.

XVI саммит БРИКС. Работа форума

По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 15

Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.

На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 15

На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 15

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 15

На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 15

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).

На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 15

С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.

С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 15

С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.

Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 15

На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 15

Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 15

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 15

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15

По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Он показывает нашу с вами усталость от них, от их лицемерия, от их диктата. Я сейчас имею в виду коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов. От их попыток сделать нас не нами, от их попыток отчекрыживать у нас куски, у вас — Тайвань. У нас — много чего. Мы все устали. Спасибо вам за то, что мы устали вместе и отдыхать будем вместе, когда правда восторжествует и прекратится этот уже на самом деле и так на последнем издыхании находящийся однополярный мир", — сказала Симоньян.
Она добавила, что международная изоляция, в которую пытались погрузить Россию, провалилась, и привела слова журналиста из Египта, с которым ужинала накануне, о том, что после саммита мир поделится на до и после.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Мадуро назвал БРИКС новым центром многополярного мира
Вчера, 22:36
 
БРИКСМаргарита СимоньянКазаньРоссияКитайВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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