https://ria.ru/20241022/simonyan-1979439288.html

Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян

Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян - РИА Новости, 23.10.2024

Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян

Саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия и диктата коллективного Запада, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-22T23:15

2024-10-22T23:15

2024-10-23T00:06

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия и диктата коллективного Запада, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян приняла участие в мероприятии, посвященном годовщине дипломатических отношений между Россией и Китаем. По словам медиаменеджера, саммит демонстрирует не только дружбу между странами."Он показывает нашу с вами усталость от них, от их лицемерия, от их диктата. Я сейчас имею в виду коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов. От их попыток сделать нас не нами, от их попыток отчекрыживать у нас куски, у вас — Тайвань. У нас — много чего. Мы все устали. Спасибо вам за то, что мы устали вместе и отдыхать будем вместе, когда правда восторжествует и прекратится этот уже на самом деле и так на последнем издыхании находящийся однополярный мир", — сказала Симоньян.Она добавила, что международная изоляция, в которую пытались погрузить Россию, провалилась, и привела слова журналиста из Египта, с которым ужинала накануне, о том, что после саммита мир поделится на до и после.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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казань

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