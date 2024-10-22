https://ria.ru/20241022/shtraf-1979411528.html
Суд оштрафовал основательницу сети кафе "Андерсон" Татулову*
Суд оштрафовал основательницу сети кафе "Андерсон" Татулову* - РИА Новости, 22.10.2024
Суд оштрафовал основательницу сети кафе "Андерсон" Татулову*
Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей признанную иноагентом основательницу сети кафе "Андерсон" Анастасию Татулову* за нарушение российского... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:15
2024-10-22T19:15
2024-10-22T19:15
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей признанную иноагентом основательницу сети кафе "Андерсон" Анастасию Татулову* за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Татуловой* административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. В инстанции уточнили, что ее признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента). Минюст внес Татулову* в число иностранных агентов в апреле. По данным ведомства, она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и российской армии. Ранее Татулова* обжаловала решение о внесении ее в реестр в Замоскворецком суде Москвы, но получила отказ. Татулова* при этом проживает за пределами РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html
https://ria.ru/20241018/sud-1978635940.html
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россия, москва, украина, анастасия татулова, общество
Россия, Москва, Украина, Анастасия Татулова, Общество
Суд оштрафовал основательницу сети кафе "Андерсон" Татулову*
Суд оштрафовал основательницу сети "Андерсон" за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей признанную иноагентом основательницу сети кафе "Андерсон" Анастасию Татулову* за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Татуловой* административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде.
В инстанции уточнили, что ее признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ
(Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента).
Минюст внес Татулову* в число иностранных агентов в апреле. По данным ведомства, она выступала против СВО на Украине
, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и российской армии.
Ранее Татулова* обжаловала решение о внесении ее в реестр в Замоскворецком суде Москвы, но получила отказ.
Татулова* при этом проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента