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Дубайский шоколад подорожал в четыре раза, следует из исследования - РИА Новости, 22.10.2024
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07:00 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/shokolad-1979232927.html
Дубайский шоколад подорожал в четыре раза, следует из исследования
Дубайский шоколад подорожал в четыре раза, следует из исследования - РИА Новости, 22.10.2024
Дубайский шоколад подорожал в четыре раза, следует из исследования
Продажи дубайского шоколада взлетели в России в октябре, цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца - с 561 рубля до 2,2 тысячи рублей за плитку,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:00
2024-10-22T07:00
экономика
россия
анастасия романова
wildberries
ozon
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Продажи дубайского шоколада взлетели в России в октябре, цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца - с 561 рубля до 2,2 тысячи рублей за плитку, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса Moneyplace (входит в экосистему "Контур"). Шоколад славится своей хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из ореховой пасты. Сладость стала популярной за счет многочисленных обзоров, в том числе от известных артистов и актеров, в TikTok и других соцсетях. "До октября продажи сладости были на одном уровне - продавались примерно 4 шоколадки в день со склада маркетплейса WB, сам рынок тоже небольшой - его составляют порядка 200-400 актуальных товарных карточек. ... Средний чек покупок растет следом за продажами - он увеличился с 561 рубля (период июль-сентябрь) до 2 175 рублей на 17-20 октября", - рассказала аналитик сервиса Анастасия Романова, чьи слова приводятся в исследовании. В целом за октябрь объем продаж на Wildberries составил почти 5,5 миллиона рублей за 4,2 тысячи плиток. Тогда как на Ozon любители восточной сладкой новинки потратили более 350 тысяч рублей. По подсчетам аналитиков, общий объем продаж шоколада со склада Ozon составляет 239,2 миллиона рублей в месяц, где лидером продаж до сих пор остается бельгийский шоколад. В свою очередь дубайский шоколад составляет 1,7% от всего ассортимента шоколада на маркетплейсе. На Wildberries совокупный объем продаж шоколада составляет 175,3 миллиона рублей. Однако здесь в топе шоколад без сахара, а также кондитерский шоколад. Дубайский же шоколад составляет 3% от всего ассортимента в данном сегменте.
https://rsport.ria.ru/20240728/bezopasnaya-doza-shokolada-v-den-1962210027.html
https://ria.ru/20240620/import-1954147004.html
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экономика, россия, анастасия романова, wildberries, ozon
Экономика, Россия, Анастасия Романова, Wildberries, Ozon
Дубайский шоколад подорожал в четыре раза, следует из исследования

Сервис Moneyplace: в октябре цена на дубайский шоколад увеличилась в четыре раза

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Продажи дубайского шоколада взлетели в России в октябре, цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца - с 561 рубля до 2,2 тысячи рублей за плитку, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса Moneyplace (входит в экосистему "Контур").
Шоколад славится своей хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из ореховой пасты. Сладость стала популярной за счет многочисленных обзоров, в том числе от известных артистов и актеров, в TikTok и других соцсетях.
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"До октября продажи сладости были на одном уровне - продавались примерно 4 шоколадки в день со склада маркетплейса WB, сам рынок тоже небольшой - его составляют порядка 200-400 актуальных товарных карточек. ... Средний чек покупок растет следом за продажами - он увеличился с 561 рубля (период июль-сентябрь) до 2 175 рублей на 17-20 октября", - рассказала аналитик сервиса Анастасия Романова, чьи слова приводятся в исследовании.
В целом за октябрь объем продаж на Wildberries составил почти 5,5 миллиона рублей за 4,2 тысячи плиток. Тогда как на Ozon любители восточной сладкой новинки потратили более 350 тысяч рублей.
По подсчетам аналитиков, общий объем продаж шоколада со склада Ozon составляет 239,2 миллиона рублей в месяц, где лидером продаж до сих пор остается бельгийский шоколад. В свою очередь дубайский шоколад составляет 1,7% от всего ассортимента шоколада на маркетплейсе.
На Wildberries совокупный объем продаж шоколада составляет 175,3 миллиона рублей. Однако здесь в топе шоколад без сахара, а также кондитерский шоколад. Дубайский же шоколад составляет 3% от всего ассортимента в данном сегменте.
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ЭкономикаРоссияАнастасия РомановаWildberriesOzon
 
 
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