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США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции - РИА Новости, 23.10.2024
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23:57 22.10.2024 (обновлено: 00:50 23.10.2024)
https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979447068.html
США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции
США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции - РИА Новости, 23.10.2024
США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции
США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций, в том числе против лиц в третьих странах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-22T23:57
2024-10-23T00:50
сша
джанет йеллен
в мире
россия
москва
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций, в том числе против лиц в третьих странах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg. "На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах", - сказала она журналистам во вторник. Йеллен добавила, что США продолжают бороться и с обходом антироссийских санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932406615.html
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сша, джанет йеллен, в мире, россия, москва, владимир путин
США, Джанет Йеллен, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин
США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции

Минфин США на следующей неделе введет новый пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций, в том числе против лиц в третьих странах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg.
"На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах", - сказала она журналистам во вторник.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Журналист Карлсон раскритиковал санкционную политику США в отношении России
12 марта, 04:57
Йеллен добавила, что США продолжают бороться и с обходом антироссийских санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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СШАДжанет ЙелленВ миреРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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