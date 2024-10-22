https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979447068.html

США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции

США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции - РИА Новости, 23.10.2024

США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции

США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций, в том числе против лиц в третьих странах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-22T23:57

2024-10-22T23:57

2024-10-23T00:50

сша

джанет йеллен

в мире

россия

москва

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций, в том числе против лиц в третьих странах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg. "На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах", - сказала она журналистам во вторник. Йеллен добавила, что США продолжают бороться и с обходом антироссийских санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932406615.html

https://ria.ru/20241020/serbiya-1979007339.html

сша

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, джанет йеллен, в мире, россия, москва, владимир путин