https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979219941.html

СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ

СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ - РИА Новости, 22.10.2024

СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ

Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, в частности,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:11

2024-10-22T00:11

2024-10-22T00:11

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, в частности, речь идет о возможных санкциях в отношении российского СПГ, пишет газета Politico. Венгрия не раз заявляла, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла. "Страны ЕС стремятся в январе возобновить дискуссии о том, как нанести урон российской экономике... Именно тогда Венгрии... придется отказаться от контроля над обсуждениями стратегий", - говорится в публикации. Неназванные дипломаты и чиновники обвиняют премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что он посредством председательства своей страны в ЕС положил конец дискуссиям о санкциях. Газета напоминает, что ранее 10 стран ЕС выступили с заявлением о росте импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и недостаточном контроле над этим ввозом. По мнению издания, предложение этих стран об ужесточении отслеживания импорта СПГ, скорее всего, в январе будет передано Польше, которая с начала следующего года станет председателем в Евросоюзе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

https://ria.ru/20240514/vengriya-1945777990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, венгрия, польша, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, politico, в мире, спг