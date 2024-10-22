СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ
Politico: 15-й пакет санкций ЕС против России может быть направлен против СПГ
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, в частности, речь идет о возможных санкциях в отношении российского СПГ, пишет газета Politico.
Венгрия не раз заявляла, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла.
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"Страны ЕС стремятся в январе возобновить дискуссии о том, как нанести урон российской экономике... Именно тогда Венгрии... придется отказаться от контроля над обсуждениями стратегий", - говорится в публикации.
Неназванные дипломаты и чиновники обвиняют премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что он посредством председательства своей страны в ЕС положил конец дискуссиям о санкциях.
Газета напоминает, что ранее 10 стран ЕС выступили с заявлением о росте импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и недостаточном контроле над этим ввозом. По мнению издания, предложение этих стран об ужесточении отслеживания импорта СПГ, скорее всего, в январе будет передано Польше, которая с начала следующего года станет председателем в Евросоюзе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.