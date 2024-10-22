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СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ - РИА Новости, 22.10.2024
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00:11 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979219941.html
СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ
СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ - РИА Новости, 22.10.2024
СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ
Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, в частности,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:11
2024-10-22T00:11
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, в частности, речь идет о возможных санкциях в отношении российского СПГ, пишет газета Politico. Венгрия не раз заявляла, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла. "Страны ЕС стремятся в январе возобновить дискуссии о том, как нанести урон российской экономике... Именно тогда Венгрии... придется отказаться от контроля над обсуждениями стратегий", - говорится в публикации. Неназванные дипломаты и чиновники обвиняют премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что он посредством председательства своей страны в ЕС положил конец дискуссиям о санкциях. Газета напоминает, что ранее 10 стран ЕС выступили с заявлением о росте импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и недостаточном контроле над этим ввозом. По мнению издания, предложение этих стран об ужесточении отслеживания импорта СПГ, скорее всего, в январе будет передано Польше, которая с начала следующего года станет председателем в Евросоюзе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html
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россия, венгрия, польша, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, politico, в мире, спг
Россия, Венгрия, Польша, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, В мире, СПГ
СМИ: 15-й пакет санкций против России может быть направлен против СПГ

Politico: 15-й пакет санкций ЕС против России может быть направлен против СПГ

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, в частности, речь идет о возможных санкциях в отношении российского СПГ, пишет газета Politico.
Венгрия не раз заявляла, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это
20 сентября, 22:26
"Страны ЕС стремятся в январе возобновить дискуссии о том, как нанести урон российской экономике... Именно тогда Венгрии... придется отказаться от контроля над обсуждениями стратегий", - говорится в публикации.
Неназванные дипломаты и чиновники обвиняют премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что он посредством председательства своей страны в ЕС положил конец дискуссиям о санкциях.
Газета напоминает, что ранее 10 стран ЕС выступили с заявлением о росте импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и недостаточном контроле над этим ввозом. По мнению издания, предложение этих стран об ужесточении отслеживания импорта СПГ, скорее всего, в январе будет передано Польше, которая с начала следующего года станет председателем в Евросоюзе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
СМИ: Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций
14 мая, 09:18
 
РоссияВенгрияПольшаВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoВ миреСПГ
 
 
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