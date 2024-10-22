https://ria.ru/20241022/sandu-1979333680.html

Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября

Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября - РИА Новости, 22.10.2024

Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября

Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду подтвердила, что ее дебаты с бывшим генпрокурором, выходцем из Гагаузии Александром Стояногло перед вторым туром... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:00

2024-10-22T15:00

2024-10-22T15:00

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молдавия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду подтвердила, что ее дебаты с бывшим генпрокурором, выходцем из Гагаузии Александром Стояногло перед вторым туром выборов президента пройдут 27 октября. Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло. Перед первым туром выборов Санду в дебатах не участвовала. Соцпартия, которая поддерживает Стояногло, заявила во вторник, что дебаты могут пройти 27 октября. "Вчера я призвала моего оппонента провести дебаты, моя команда обсудила это с его командой. Мы предложили пойти на национальное телевидение - это было отклонено, затем они отклонили формат дебатов. Мы предложили провести их в этот четверг, они - на следующей неделе, мы достигли компромисса, дебаты будут в это воскресенье", - заявила Санду в видеообращении, размещенном на ее странице в соцсети Facebook*. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979177311.html

https://ria.ru/20241021/kiku-1979136197.html

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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024