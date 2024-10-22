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Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября - РИА Новости, 22.10.2024
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15:00 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/sandu-1979333680.html
Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября
Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября - РИА Новости, 22.10.2024
Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду подтвердила, что ее дебаты с бывшим генпрокурором, выходцем из Гагаузии Александром Стояногло перед вторым туром... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:00
2024-10-22T15:00
в мире
молдавия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду подтвердила, что ее дебаты с бывшим генпрокурором, выходцем из Гагаузии Александром Стояногло перед вторым туром выборов президента пройдут 27 октября. Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло. Перед первым туром выборов Санду в дебатах не участвовала. Соцпартия, которая поддерживает Стояногло, заявила во вторник, что дебаты могут пройти 27 октября. "Вчера я призвала моего оппонента провести дебаты, моя команда обсудила это с его командой. Мы предложили пойти на национальное телевидение - это было отклонено, затем они отклонили формат дебатов. Мы предложили провести их в этот четверг, они - на следующей неделе, мы достигли компромисса, дебаты будут в это воскресенье", - заявила Санду в видеообращении, размещенном на ее странице в соцсети Facebook*. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979177311.html
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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Санду подтвердила, что ее дебаты со Стояногло пройдут 27 октября

Санду: дебаты со Стояногло перед II туром выборов в Молдавии пройдут 27 октября

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду подтвердила, что ее дебаты с бывшим генпрокурором, выходцем из Гагаузии Александром Стояногло перед вторым туром выборов президента пройдут 27 октября.
Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло. Перед первым туром выборов Санду в дебатах не участвовала. Соцпартия, которая поддерживает Стояногло, заявила во вторник, что дебаты могут пройти 27 октября.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии
21 октября, 18:41
"Вчера я призвала моего оппонента провести дебаты, моя команда обсудила это с его командой. Мы предложили пойти на национальное телевидение - это было отклонено, затем они отклонили формат дебатов. Мы предложили провести их в этот четверг, они - на следующей неделе, мы достигли компромисса, дебаты будут в это воскресенье", - заявила Санду в видеообращении, размещенном на ее странице в соцсети Facebook*.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Кику призвал не поддерживать Санду во втором туре выборов
21 октября, 15:44
 
В миреМолдавияМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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