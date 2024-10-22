https://ria.ru/20241022/samolet-1979431377.html
В Екатеринбурге самолет госавиации выкатился за пределы взлетной полосы
В Екатеринбурге самолет госавиации выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 22.10.2024
В Екатеринбурге самолет госавиации выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, введены ограничения на прием и отправление воздушных... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T22:00
2024-10-22T22:00
2024-10-22T22:05
кольцово
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Самолет госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, введены ограничения на прием и отправление воздушных судов, сообщает пресс-служба аэропорта в Telegram-канале."В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса", — говорится в публикации.По данным представителей воздушной гавани, несколько рейсов направили на запасные аэродромы, а часть из них отложили.
https://ria.ru/20241010/samolet-1977356245.html
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кольцово, екатеринбург, происшествия
Кольцово, Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге самолет госавиации выкатился за пределы взлетной полосы
В Екатеринбурге самолет госавиации вышел за пределы взлетно-посадочной полосы