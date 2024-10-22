https://ria.ru/20241022/samolet-1979415224.html

Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76

Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024

Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76

Посольство России в Судане проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося в Дарфуре самолета российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:38

2024-10-22T19:38

2024-10-22T19:38

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посольство России в Судане проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося в Дарфуре самолета российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД России. "Двадцать первого октября в регионе Северный Дарфур, где в настоящее время ведутся боевые действия, потерпел крушение транспортный самолет", - сказали в министерстве. "Посольство России в Судане находится в контакте с суданской стороной с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося судна российских граждан",- уточнили в МИД РФ.

https://ria.ru/20241022/samolet-1979365151.html

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в мире, россия, судан, дарфур, ил-76, происшествия