https://ria.ru/20241022/samolet-1979415224.html
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76
Посольство России в Судане проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося в Дарфуре самолета российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:38
2024-10-22T19:38
2024-10-22T19:38
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посольство России в Судане проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося в Дарфуре самолета российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД России. "Двадцать первого октября в регионе Северный Дарфур, где в настоящее время ведутся боевые действия, потерпел крушение транспортный самолет", - сказали в министерстве. "Посольство России в Судане находится в контакте с суданской стороной с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося судна российских граждан",- уточнили в МИД РФ.
https://ria.ru/20241022/samolet-1979365151.html
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в мире, россия, судан, дарфур, ил-76, происшествия
В мире, Россия, Судан, Дарфур, Ил-76, Происшествия
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76
МИД: посольство проверяет сведения о находившихся в разбившемся Ил-76 россиянах