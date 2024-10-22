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Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024
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19:38 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/samolet-1979415224.html
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76
Посольство России в Судане проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося в Дарфуре самолета российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:38
2024-10-22T19:38
в мире
россия
судан
дарфур
ил-76
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посольство России в Судане проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося в Дарфуре самолета российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД России. "Двадцать первого октября в регионе Северный Дарфур, где в настоящее время ведутся боевые действия, потерпел крушение транспортный самолет", - сказали в министерстве. "Посольство России в Судане находится в контакте с суданской стороной с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося судна российских граждан",- уточнили в МИД РФ.
https://ria.ru/20241022/samolet-1979365151.html
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в мире, россия, судан, дарфур, ил-76, происшествия
В мире, Россия, Судан, Дарфур, Ил-76, Происшествия
Посольство в Судане проверяет информацию о россиянах в разбившемся Ил-76

МИД: посольство проверяет сведения о находившихся в разбившемся Ил-76 россиянах

© СоцсетиМесто крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Соцсети
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посольство России в Судане проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося в Дарфуре самолета российских граждан, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Двадцать первого октября в регионе Северный Дарфур, где в настоящее время ведутся боевые действия, потерпел крушение транспортный самолет", - сказали в министерстве.
"Посольство России в Судане находится в контакте с суданской стороной с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и проверяет информацию о возможном нахождении на борту разбившегося судна российских граждан",- уточнили в МИД РФ.
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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