https://ria.ru/20241022/samolet-1979365151.html

В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76

В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024

В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76

Суданские Силы быстрого реагирования обнаружили "черные ящики" сбитого грузового самолета Ил-76 и после расшифровки обнародуют их данные на пресс-конференции,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:17

2024-10-22T16:17

2024-10-22T16:24

судан

ил-76

в мире

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Суданские Силы быстрого реагирования обнаружили "черные ящики" сбитого грузового самолета Ил-76 и после расшифровки обнародуют их данные на пресс-конференции, заявил РИА Новости советник командующего СБР Аль-Баша Табик."Мы получили "черные ящики". Мы извлечем всю информацию о самолете - из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл, и обо всех двигателях и операциях", - сказал Табик.Советник командира СБР подчеркнул, что формирования обнародуют данные "черных ящиков" после расшифровки, которая требует технических процедур и обращения к экспертам.Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом.Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе Судана транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая - СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - он перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html

https://ria.ru/20241022/samolet-1979295197.html

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судан, ил-76, в мире