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В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024
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16:17 22.10.2024 (обновлено: 16:24 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/samolet-1979365151.html
В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76
В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76 - РИА Новости, 22.10.2024
В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76
Суданские Силы быстрого реагирования обнаружили "черные ящики" сбитого грузового самолета Ил-76 и после расшифровки обнародуют их данные на пресс-конференции,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:17
2024-10-22T16:24
судан
ил-76
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Суданские Силы быстрого реагирования обнаружили "черные ящики" сбитого грузового самолета Ил-76 и после расшифровки обнародуют их данные на пресс-конференции, заявил РИА Новости советник командующего СБР Аль-Баша Табик."Мы получили "черные ящики". Мы извлечем всю информацию о самолете - из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл, и обо всех двигателях и операциях", - сказал Табик.Советник командира СБР подчеркнул, что формирования обнародуют данные "черных ящиков" после расшифровки, которая требует технических процедур и обращения к экспертам.Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом.Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе Судана транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая - СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - он перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html
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судан, ил-76, в мире
Судан, Ил-76, В мире
В Судане обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение Ил-76

Данные "черных ящиков" упавшего в Судане Ил-76 обнародуют после расшифровки

© СоцсетиМесто крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Соцсети
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Суданские Силы быстрого реагирования обнаружили "черные ящики" сбитого грузового самолета Ил-76 и после расшифровки обнародуют их данные на пресс-конференции, заявил РИА Новости советник командующего СБР Аль-Баша Табик.
"Мы получили "черные ящики". Мы извлечем всю информацию о самолете - из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл, и обо всех двигателях и операциях", - сказал Табик.
Предположительно, место крушения в Судане транспортного самолета - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
СМИ: на борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец
Вчера, 04:37
Советник командира СБР подчеркнул, что формирования обнародуют данные "черных ящиков" после расшифровки, которая требует технических процедур и обращения к экспертам.
Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом.
Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе Судана транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая - СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - он перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Потерпевший крушение в Судане Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии
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