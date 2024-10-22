https://ria.ru/20241022/ryzhenkov-1979284520.html

Максим Рыженков: членство в БРИКС – мечта Белоруссии

Максим Рыженков: членство в БРИКС – мечта Белоруссии - РИА Новости, 22.10.2024

Максим Рыженков: членство в БРИКС – мечта Белоруссии

В Казани во вторник стартует саммит БРИКС. Ожидается, что участие в нем примет и глава Белоруссии Александр Лукашенко. При этом в Минске рассчитывают, что... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:00

2024-10-22T14:00

2024-10-22T14:00

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В Казани во вторник стартует саммит БРИКС. Ожидается, что участие в нем примет и глава Белоруссии Александр Лукашенко. При этом в Минске рассчитывают, что республика на саммите получит статус страны-партнера организации. О том, чем Минску интересно сотрудничество с БРИКС? и что он может со своей стороны предложить странам-участницам, в интервью РИА Новости рассказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.– Почему для Белоруссии сейчас важно развивать сотрудничество со странами БРИКС? Какие аспекты деятельности организации для Минска представляют наибольший интерес?– Многие механизмы выстраивания торгово-экономических отношений, политического взаимодействия, которые были выстроены еще во времена блокового противостояния США – Советский Союз, капиталистической и социалистической систем, сегодня не справляются со своими задачами, например, с построением справедливой торговли, справедливых правил торгово-экономического сотрудничества. В политике тоже видите, что происходит: на международном уровне одним и тем же процессам, происходящим в разных государствах, даются совершенно разные характеристики. За этими характеристиками идет потом цепь различных способов давления, ограничительных мер, несовместимых со стандартами ООН, правилами ВТО.Сегодня во многих частях мира все больше и больше отмечается скепсис по поводу того, способны ли эти механизмы решать вопросы справедливо и с учетом интересов стран, которых они касаются. И возникает понимание, что нет, не всегда. Даже в определенной мере из-за специалистов международных организаций, их руководства, которые туда продвигаются коллективным Западом. Они являются сегодня инструментом выстраивания такой парадигмы политических и экономических отношений, которая устраивает только одну часть мира, назовем ее коллективным Западом.Глобальное большинство (стран – ред.) хотели бы видеть более справедливое отношение к себе, к международным отношениям, заинтересованы в большем своем участии в выстраивании такой архитектуры отношений, которая учитывала бы их интересы. В результате рождаются такие организации, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, другие региональные организации, которые сегодня занимаются той повесткой, которой бы, конечно, никогда бы не занимались, если бы все было хорошо в глобальных международных, универсальных организациях.БРИКС в этом плане – очень уникальная организация, которая создавалась министрами экономики нескольких стран, чтобы как-то усилить экономическое взаимодействие, ускорить развитие торговли между ними. В конце концов, эта организация стала нести в себе не только какой-то экономический заряд, не только привносить идеи, как выстраивать финансовые механизмы, какие инструменты использовать для выстраивания торгово-экономического сотрудничества, но и по сути превратилась в политическую силу, которая уже в один голос выступает по определенным пунктам повестки дня политического характера.Например, Бразилия, Китай способны выстроить некую альтернативу мирному плану Запада по Украине, который даже не приглашает (к участию в обсуждении – ред.) Россию и ее партнеров, в том числе Беларусь. А ведь они кровно заинтересованы в разрешении этого конфликта, причем заинтересованы в том, чтобы было все справедливо, с учетом интереса всех сторон, с установлением прочной стабильной безопасности в дальнейшем. И уже к таким инициативам прислушиваются. Уже рядом с этими инициативами хотят стоять другие страны. Конечно, у этого объединения с учетом его экономической мощи есть политический вес.Специалисты посчитали, это 45% населения мира и около 35% территории всего мира. Это такие растущие экономики, которые по всем прогнозам будут развиваться очень динамично и в следующее 20-летие. Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%, в то время как G7, которая на протяжении последнего времени играла очень яркую роль в выстраивании финансовых и экономических механизмов, только, по-моему, 29%. И эта диспропорция будет возрастать.Для Беларуси очень важно быть рядом с такой, а еще лучше – внутри такой организации (БРИКС – ред.), которая несет в себе позитивный заряд экономического, политического развития, учитывает интересы сторон, где вопросы решаются на взаимодоверии, на основе уважения друг друга, а не методом силы, принуждения, введения санкций. Здесь, наоборот, вырабатываются подходы, которые будут способствовать развитию каждого (участника – ред.), а развитие каждого есть развитие всей организации. Отсюда и сила этой организации. Поэтому сегодня многие государства стремятся быть рядом с БРИКС. Это не только желание Беларуси – более 30 государств сегодня хотели бы иметь некий статус в БРИКС.– Беларусь подавала заявку на полноправное членство в организации, однако ее расширение пока приостановлено. На ваш взгляд, статус партнера, а не члена БРИКС будет сдерживать каким-то образом сотрудничество Минска со странами-участницами организации и реализацию его инициатив?– Как правило, кроме непосредственно членов БРИКС, в мероприятиях организации участвуют те государства, которые страной, председательствующей в БРИКС, приглашаются в течение года ее председательства на различные мероприятия: от заседаний торгово-экономических советов до саммитов. И это государства, как правило, граничащие с государством-председателем, те, с кем у него есть хорошие отношения. То есть, если это Россия, то понятно, там мы увидим Беларусь, Азербайджан, страны Центральной Азии. Если это Бразилия, то мы на мероприятиях увидим латиноамериканские страны, от Венесуэлы до Аргентины. Если это Китай, то это будут страны, с которыми он граничит и поддерживает прекрасные отношения, стремится содействовать их экономическому развитию и развитию двустороннего сотрудничества.Мы участвует в деятельности БРИКС в период председательства России в организации, что, конечно, категорически мало для нас, если мы хотим пользоваться всеми преимуществами, которые вытекают из сотрудничества с этой организацией. Но уже статус партнера дает права, как я понимаю, принимать участие во всех мероприятиях организации, участвовать в разных механизмах, торгово-экономических, финансовых инструментах, в гуманитарных проектах, каких-то политических. Но в формате партнеров. Да, без права решающего голоса.Я это говорю пока гипотетически, потому что как раз сейчас в Казани и вырабатываются критерии, делаются последние штрихи: что это будет за статус, какие у партнера будут преференции в сотрудничестве, чем он будет не дотягивать до статуса члена. Мы, конечно, очень ждем, что Беларуси предоставят такой статус. Мы считаем, что в силу своего политического и экономического развития мы вправе рассчитывать на участие в этом проекте. Практически по всем политическим вопросам мы являемся единомышленниками с теми странами, которые входят в БРИКС, даже с учетом (недавнего – ред.) расширения. Со всеми у нас ровные, хорошие отношения, со многими – даже выходящие на уровень стратегического партнерства.– Беларусь известна своей активной позицией в организациях, в которых принимает участие вне зависимости от статуса. С какими инициативами Беларусь идет на саммит в Казани и какие инициативы намерена предложить странам БРИКС в случае получения статуса страны-партнера?– Тема финансов, расчетов нас тоже очень интересует, потому что пора бы уже иметь пару-тройку механизмов расчетов, которые были бы неподконтрольны коллективному Западу. Эти возможности задействуются Западом не столько как санкционная политика за какое-то отсутствие демократии – это все инструментарий нечестной и не соответствующей духу международных организаций, таких, как ООН или ВТО, конкуренции. Это – механизмы, чтобы сдержать развитие других стран, обеспечить себе продолжение доминирования.Мы очень позитивно воспринимаем те шаги, которые предпринимает Российская Федерация по созданию такой системы в рамках БРИКС. Наличие двух-трех таких систем взаиморасчетов снизит аппетит этих западников и позволит, по крайней мере, нам не опасаться за условия торговли между собой. Позволит понимать, что наша торговля зависит не от какой-то политической конъюнктуры, интересов каких-то олигархических кругов на Западе, а зависит только от честной конкуренции.У нас общее видение идей справедливого и многополярного мира, которые очень важны в контексте формирования основ БРИКС как организации. Потому что все равно, какую бы экономическую или финансовую подоплеку не имела организация, все равно базис должен опираться на некую идеологию. Вот это и есть идеология: многополярность, многовекторность, уважение разных путей развития, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела. Это все в БРИКС присутствует. Мы это не только разделяем, мы готовы на всех международных площадках открыто об этом говорить. И говорим об этом.Мы не подведем: если идем куда-то, что-то обещаем нашим партнерам, мы всегда выполняем свои обещания, обязательства. Мы очень предсказуемый и надежный партнер. Я думаю, об этом тоже президент (Белоруссии Александр Лукашенко – ред.) будет говорить на заседании в Казани.Конечно, вопрос членства — это наша мечта. Но насколько я понимаю, в настоящее время, чтобы не размыть, наверное, и не девальвировать некие вещи, связанные с членством в организации, членами БРИКС определено развести вопросы членства, партнерства и какого-то ожидания сотрудничества с организацией. Государство, которое действительно хочет стать членом БРИКС, должно подтвердить своими делами, своими возможностями, своей нацеленностью, политической волей в течение того срока, пока оно будет партнером, свое намерение для того, чтобы потом был консенсус по принятию его в члены организации.Я скажу, что мы к этому готовы, и конечно, с надеждой ожидаем получения статуса страны-партнера.– Как в Минске оценивают председательство России в БРИКС и взаимодействие с РФ по вопросу получения Беларусью статуса страны-партнера?– У нас прекрасные отношения со всеми государствами, которые входят в БРИКС, но именно благодаря России мы имеем на сегодняшний момент право участвовать в мероприятиях БРИКС: именно Россия как председательствующая сторона приглашала нас и в 2015 году, в Уфе был тогда саммит, и сейчас. Благодаря этому мы могли приобщиться ко всем мероприятиям, которые в текущем году проходили в рамках этой организации. Это и заседание делового совета, где участвовали наши представители. Мы подключаемся к саммиту, где будет выступать наш президент, в его рамках будут его встречи с коллегами из других государств.Мы рядышком стоим с гуманитарными проектами, которые Россия реализует. Участвовали в спортивных играх стран БРИКС, достаточно успешно выступили. С учетом нынешней ситуации, ограничений по отношению к нашим спортсменам, это была отличная возможность для атлетов проявить себя, посмотреть, как развивается спортивный мир, заявить своими результатами о своих успехах.Мы очень благодарны России. Мы на постоянной связи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Российская сторона очень помогает с приближением того времени, когда мы сможем сказать, что мы – партнеры БРИКС, или мы – члены БРИКС. Это, действительно, консультативная методическая помощь: как работать, с кем работать, какие шаги предпринимать, как действовать в той или иной ситуации. Это все очень дорогого стоит, и мы сегодня всю эту поддержку видим с российской стороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, белоруссия, в мире, брикс