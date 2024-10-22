https://ria.ru/20241022/rubl-1979328534.html

Глава Минэкономразвития назвал причины ослабления рубля к доллару

Глава Минэкономразвития назвал причины ослабления рубля к доллару - РИА Новости, 22.10.2024

Глава Минэкономразвития назвал причины ослабления рубля к доллару

Текущая волатильность курса рубля к доллару вызвана отсутствием биржевых валютных торгов, правительство работает над ее снижением, заявил журналистам министр... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:39

2024-10-22T14:39

2024-10-22T14:51

экономика

россия

максим решетников

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Текущая волатильность курса рубля к доллару вызвана отсутствием биржевых валютных торгов, правительство работает над ее снижением, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах саммита БРИКС. "Эти колебания, которые есть, связаны с финансовыми потоками, с вопросами в том числе и курсообразования. Мы понимаем, что у нас волатильность очень сильно увеличилась, потому что нет биржевого механизма, соответственно, нет финансовых институтов, которые позволяют сглаживать. Поэтому любые крупные покупки экспортерами или импортерами - они сразу приводят к определенной волатильности, потому что надо по банкам это все собирать", - сказал Решетников в ответ на вопрос, с чем связано текущее ослабление рубля к доллару. "Еще раз: я говорю, что волатильность повышена. Более того, давайте не будем забывать, что все-таки наши крупные компании продолжают исполнять обязательства по ранее взятым, привлеченным финансовым средствам, и в общем погашают и кредиты, и займы, в том числе и взятые в валюте и так далее. Это тоже формирует определенный отток капитала естественный, который всегда был. При этом расширяется кредитование в рамках нашей финансовой системы", - продолжил он. При этом Решетников не стал говорить, сохраняет ли министерство свой прогноз по курсу доллара на конец года в 93,8 рубля за доллар. "Прогнозировать курс - дело очень неблагодарное, все мы понимаем прекрасно. Рынок такой, какой есть, но правительство принимает меры, в том числе изменяет нормативы возврата экспортной выручки", - сказал министр. При этом он отметил, что "фундаментально ситуация идет так, как мы прогнозировали". "То есть мы понимаем, что у нас очень крепкий торговый баланс, у нас нормально идет экспорт, у нас есть импорт. Да, по разным странам, понятно, есть определенные вопросы, влияют и платежи, и ясно, что, наверное, при каких-то иных обстоятельствах у нас импорт, наверное, был бы побольше, и экспорт был бы побольше. Но в общем, ситуация складывается так, как мы прогнозировали", - пояснил Решетников.

https://ria.ru/20241003/rubl-1976063304.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим решетников, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)