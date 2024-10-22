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В Италии рождаемость в 2024 году падает, показывает статистика - РИА Новости, 22.10.2024
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16:11 22.10.2024 (обновлено: 16:37 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/rozhdaemost-1979364136.html
В Италии рождаемость в 2024 году падает, показывает статистика
В Италии рождаемость в 2024 году падает, показывает статистика - РИА Новости, 22.10.2024
В Италии рождаемость в 2024 году падает, показывает статистика
Рождаемость в Италии в 2024 году падает, продолжая серию антирекордов, свидетельствуют данные Национального института статистики Istat. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:11
2024-10-22T16:37
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istat
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РИМ, 22 окт – РИА Новости. Рождаемость в Италии в 2024 году падает, продолжая серию антирекордов, свидетельствуют данные Национального института статистики Istat. Италия переживает "демографическую зиму". В сентябре 2023 года Istat сообщил, что население страны к 2080 году сократится на 13 миллионов человек вследствие серьезных демографических проблем. "Очередное рекордное снижение рождаемости: в 2023 году она упала до 379 890, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. Снижение рождаемости продолжится и в 2024 году: по предварительным данным за январь-июль, родившихся на 4600 меньше, чем за тот же период 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что на каждую тысячу жителей Италии рождается чуть более шести детей. По данным агентства Agi, это снижение, влекущее за собой новый антирекорд рождаемости, является частью уже давно сложившейся тенденции. Статистика вновь указала на снижение среднего числа детей на одну женщину. "Оно составляет 1,20, что ниже показателя 2022 года (1,24), а предварительная оценка, составленная на первые 7 месяцев 2024 года, указывает на коэффициент рождаемости 1,21", - отмечает Istat. В марте институт статистики сообщил об 11-м подряд антирекорде рождаемости по итогам 2023 года. Процесс снижения рождаемости не прекращается с 2008 года, когда в Италии появились 577 тысяч новорожденных. Статистика говорит о том, что число детей на одну женщину также снизилось по итогам 2023 года, составив 1,20 ребенка, когда как в 2022 году этот показатель составлял 1,24. Это близко к историческому антирекорду 1995 года, когда на одну женщину приходилось 1,19 ребенка. В 2010 году среднее число детей на одну женщину достигло относительного максимума, зафиксированного за последние 20 лет, - 1,44. Численность населения Италии по состоянию на 1 января составила 58 миллионов 990 тысяч человек, сократившись на 7 тысяч человек за год.
https://ria.ru/20240929/moldavija-1975375134.html
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в мире, италия, istat
В мире, Италия, Istat
В Италии рождаемость в 2024 году падает, показывает статистика

Istat: в Италии падающая в 2024 году рождаемость продолжает серию антирекордов

© Fotolia / kotomiti Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Fotolia / kotomiti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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РИМ, 22 окт – РИА Новости. Рождаемость в Италии в 2024 году падает, продолжая серию антирекордов, свидетельствуют данные Национального института статистики Istat.
Италия переживает "демографическую зиму". В сентябре 2023 года Istat сообщил, что население страны к 2080 году сократится на 13 миллионов человек вследствие серьезных демографических проблем.
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"Очередное рекордное снижение рождаемости: в 2023 году она упала до 379 890, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. Снижение рождаемости продолжится и в 2024 году: по предварительным данным за январь-июль, родившихся на 4600 меньше, чем за тот же период 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на каждую тысячу жителей Италии рождается чуть более шести детей.
По данным агентства Agi, это снижение, влекущее за собой новый антирекорд рождаемости, является частью уже давно сложившейся тенденции. Статистика вновь указала на снижение среднего числа детей на одну женщину.
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"Оно составляет 1,20, что ниже показателя 2022 года (1,24), а предварительная оценка, составленная на первые 7 месяцев 2024 года, указывает на коэффициент рождаемости 1,21", - отмечает Istat.
В марте институт статистики сообщил об 11-м подряд антирекорде рождаемости по итогам 2023 года. Процесс снижения рождаемости не прекращается с 2008 года, когда в Италии появились 577 тысяч новорожденных. Статистика говорит о том, что число детей на одну женщину также снизилось по итогам 2023 года, составив 1,20 ребенка, когда как в 2022 году этот показатель составлял 1,24. Это близко к историческому антирекорду 1995 года, когда на одну женщину приходилось 1,19 ребенка. В 2010 году среднее число детей на одну женщину достигло относительного максимума, зафиксированного за последние 20 лет, - 1,44.
Численность населения Италии по состоянию на 1 января составила 58 миллионов 990 тысяч человек, сократившись на 7 тысяч человек за год.
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