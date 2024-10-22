https://ria.ru/20241022/rossiya-1979299394.html
В Германии сделали неожиданное заявление о российской экономике
В Германии сделали неожиданное заявление о российской экономике - РИА Новости, 22.10.2024
В Германии сделали неожиданное заявление о российской экономике
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия будет одной из РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:53
2024-10-22T12:53
2024-10-22T12:53
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия будет одной из трех крупнейших экономик мира. "Тремя крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия", - написал он. Претендентами на четвертое место в этом рейтинге, по мнению Доткома, являются Германия и США.
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
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россия, китай, индия, германия, в мире
Россия, Китай, Индия, Германия, В мире
В Германии сделали неожиданное заявление о российской экономике
Предприниматель Дотком: Россия будет одной из трех крупнейших экономик мира