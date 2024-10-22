https://ria.ru/20241022/rossijane-1979231944.html

Исследование показало, на что россияне брали больше всего займов

Исследование показало, на что россияне брали больше всего займов - РИА Новости, 22.10.2024

Исследование показало, на что россияне брали больше всего займов

Наибольшие суммы займов россияне брали в январе-сентябре 2024 года на поездки, путешествия и отпуск, при этом средний размер такого займа уменьшился почти на 5% РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:32

2024-10-22T06:32

2024-10-22T06:32

экономика

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Наибольшие суммы займов россияне брали в январе-сентябре 2024 года на поездки, путешествия и отпуск, при этом средний размер такого займа уменьшился почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Максимальная сумма займов за последние 9 месяцев зафиксирована для займов на поездки, путешествия и отпуск. В среднем на эти цели россияне брали 13 900 рублей. Вместе с тем, по сравнению с тем же периодом прошлого года размер среднего займа в этой категории снизился на 4,6% – ранее он составлял 14 563 рубля", - говорится в исследовании на основе анализа свыше 500 тысяч займов, выданных по всей России за первые девять месяцев 2023 и 2024 годов. Аналитики онлайн-платформы отметили, что цели займов напрямую не влияют на их сумму, тем не менее исследование выявило закономерности в потребительском поведении. "С одной стороны, отдых и путешествия по-прежнему возглавляют топ займов по величине. С другой стороны, эта категория одна из немногих показала снижение в текущем году, то есть люди сокращали свои финансовые запросы на отдых. В то же время займы на другие цели, напротив, устойчиво росли вслед за инфляцией", – подчеркивается в исследовании. Так, средняя сумма займов на собственное дело заняла второе место по величине, увеличившись почти на 10%, до 13 665 рублей. Сюда входят, например, покрытие кассового разрыва, закупка товаров и оборудования и другие издержки, с которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели и самозанятые. Средняя сумма займов на текущие бытовые нужды, которая оказалась на третьем месте по величине, выросла на 12%, до 13 058 рублей. Также относительно крупные займы клиенты МФО в январе-сентябре 2024 года брали на обслуживание автомобиля (например, ремонт, запчасти, бензин, автострахование) и на ремонт квартиры или дома - в среднем 12 790 рублей и 12 199 рублей соответственно. Причем суммы "автомобильных" займов за год увеличились на 12,4%, тогда как в случае с ремонтом жилья они остались на том же уровне. По данным исследования, в среднем сумма займа за девять месяцев 2024 года увеличилась на 6,7%, составив 11 974 рубля. Среди наиболее распространенных целей займов по итогам девяти месяцев 2024 года – текущие бытовые нужды (37,3%), ремонт (13,7%), крупные покупки (10,5%), содержание авто (8,2%), поездки и отпуск (7,1%), медицина (6,8%).

https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html

https://ria.ru/20240907/zaymy-1971207871.html

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экономика, россия