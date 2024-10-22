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Россия прорабатывает вопрос помощи Кубе после коллапса в энергосистеме - РИА Новости, 22.10.2024
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12:39 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/rossija-1979293247.html
Россия прорабатывает вопрос помощи Кубе после коллапса в энергосистеме
Россия прорабатывает вопрос помощи Кубе после коллапса в энергосистеме - РИА Новости, 22.10.2024
Россия прорабатывает вопрос помощи Кубе после коллапса в энергосистеме
Российская сторона в настоящее время детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с недавним коллапсом энергетической системы на острове, сообщили РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:39
2024-10-22T12:39
в мире
куба
гавана
матансас (провинция)
россия
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МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Российская сторона в настоящее время детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с недавним коллапсом энергетической системы на острове, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гаване. "В настоящее время вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом местной энергетической системы детально прорабатывается российской стороной", - сказал секретарь посольства Вадим Моисеев. В пятницу власти Кубы сообщили, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась. Специалисты государственной компании Unión Eléctrica продолжают восстановительные работы. По словам Моисеева, за несколько суток российская дипмиссия в Гаване получила в связи с блэкаутом "шквал обращений" от российских граждан, при этом жалоб как таковых практически не было – в основном, речь шла о розыске близких, которые находятся на Кубе в турпоездках, а также прогнозах развития ситуации на острове. "Хотели бы также отметить, что руководство и сотрудники кубинских отелей делали все возможное, чтобы туристы не ощутили на себе последствия ЧП", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html
куба
гавана
матансас (провинция)
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в мире, куба, гавана, матансас (провинция), россия
В мире, Куба, Гавана, Матансас (провинция), Россия
Россия прорабатывает вопрос помощи Кубе после коллапса в энергосистеме

Посольство: Россия прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе из-за блэкаута

© iStock.com / AleksandarGeorgievАллея возле здания Эль-Капитолио в Гаване
Аллея возле здания Эль-Капитолио в Гаване - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / AleksandarGeorgiev
Аллея возле здания Эль-Капитолио в Гаване. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Российская сторона в настоящее время детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с недавним коллапсом энергетической системы на острове, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гаване.
«
"В настоящее время вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом местной энергетической системы детально прорабатывается российской стороной", - сказал секретарь посольства Вадим Моисеев.
В пятницу власти Кубы сообщили, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась. Специалисты государственной компании Unión Eléctrica продолжают восстановительные работы.
По словам Моисеева, за несколько суток российская дипмиссия в Гаване получила в связи с блэкаутом "шквал обращений" от российских граждан, при этом жалоб как таковых практически не было – в основном, речь шла о розыске близких, которые находятся на Кубе в турпоездках, а также прогнозах развития ситуации на острове.
"Хотели бы также отметить, что руководство и сотрудники кубинских отелей делали все возможное, чтобы туристы не ощутили на себе последствия ЧП", - добавил собеседник агентства.
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