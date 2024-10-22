https://ria.ru/20241022/rossija-1979249907.html

Россия и Белоруссия дорабатывают систему по взаимному признанию виз

Россия и Белоруссия дорабатывают систему по взаимному признанию виз - РИА Новости, 22.10.2024

Россия и Белоруссия дорабатывают систему по взаимному признанию виз

Россия и Белоруссия продолжают техническую доработку и синхронизацию национальных систем обмена сведениями о разрешениях на въезд для для граждан третьих стран... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:51

2024-10-22T09:51

2024-10-22T09:51

в мире

россия

белоруссия

минск

борис грызлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжают техническую доработку и синхронизацию национальных систем обмена сведениями о разрешениях на въезд для для граждан третьих стран с целью начала реализации соглашения о взаимном признании виз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. "В рамках соглашения предусматривается, что Россия и Беларусь будут взаимно признавать визы и другие документы, дающие право на въезд и пребывание иностранцев на их территории, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Чтобы запустить этот процесс, нужно отладить межведомственный обмен данными о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о фактах пересечения границы", - рассказал посол. По его словам, "сейчас минцифры России и МВД Беларуси продолжают техническую доработку и синхронизацию национальных систем обмена такого рода сведениями". "МИД России в рамках своей компетенции обеспечивает дипломатическое сопровождение внутригосударственных процедур, которые необходимы для скорейшего вступления соглашения в силу", - добавил дипломат. Грызлов подчеркнул, что работа идет и профильные ведомства двух стран активно включены в этот процесс. "Наш абсолютный приоритет – обеспечить прозрачность и безопасность. Если для этого потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально, то, на мой взгляд, лучше немного подождать, но сделать всё максимально качественно", - заметил он. Глава российской дипмиссии напомнил, что межправительственное соглашение о взаимном признании виз было подписано в Минске 19 июня 2020 года. "Документ ратифицирован обеими сторонами. Его основной целью является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения российско-белорусской границы иностранцами и лицами без гражданства. Напомню, что по действующим правилам они не могут пересекать ее сухопутный участок, поскольку там отсутствуют пункты пропуска, предназначенные для международного сообщения", - отметил он. Читайте полный текст интервью Бориса Грызлова >>

https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978880868.html

https://ria.ru/20241017/opros-1978621201.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, минск, борис грызлов