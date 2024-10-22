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"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e - РИА Новости, 22.10.2024
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Наука
 
18:51 22.10.2024 (обновлено: 19:46 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/roskosmos-1979408201.html
"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e
"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e - РИА Новости, 22.10.2024
"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e
Обломки разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e могут угрожать космическим аппаратам на геостационарной орбите, в том числе российским,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:51
2024-10-22T19:46
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Обломки разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e могут угрожать космическим аппаратам на геостационарной орбите, в том числе российским, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих аппаратов, включая группировку "Роскосмоса", в геостационарной области космического пространства", — говорится в заявлении.По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша, в плоскости орбиты Intelsat-33e выявили более 80 фрагментов космического аппарата. Анализ их траекторий показал, что разрушение спутника было одномоментным. Как отметили в корпорации, сейчас продолжается сбор данных для обнаружения новых обломков спутника. Затем их включат в расчеты опасных сближений с российскими космическими аппаратами, а именно с телекоммуникационными "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", а также гидрометеорологическим "Электро-Л". В субботу портал SpaceNews со ссылкой на Intelsat сообщил, что спутник потерял источник питания и полностью отключился. Сейчас проводятся работы с изготовившей аппарат компанией Boeing, но его возвращение в строй считается маловероятным. Intelsat-33e, принадлежащий спутниковому оператору Intelsat, запустили 25 августа 2016 года из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии.
https://ria.ru/20241022/sputniki-1979324090.html
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россия, европа, африка, роскосмос, ямал-402, космос - риа наука, сша
Наука, Россия, Европа, Африка, Роскосмос, Ямал-402, Космос - РИА Наука, США
"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e

"Роскосмос": в плоскости орбиты спутника Intelsat-33e выявили более 80 обломков

© Фото : IntelsatСпутник связи Intelsat-33e
Спутник связи Intelsat-33e - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Intelsat
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Обломки разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e могут угрожать космическим аппаратам на геостационарной орбите, в том числе российским, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих аппаратов, включая группировку "Роскосмоса", в геостационарной области космического пространства", — говорится в заявлении.
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По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша, в плоскости орбиты Intelsat-33e выявили более 80 фрагментов космического аппарата. Анализ их траекторий показал, что разрушение спутника было одномоментным.
Как отметили в корпорации, сейчас продолжается сбор данных для обнаружения новых обломков спутника. Затем их включат в расчеты опасных сближений с российскими космическими аппаратами, а именно с телекоммуникационными "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", а также гидрометеорологическим "Электро-Л".
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В субботу портал SpaceNews со ссылкой на Intelsat сообщил, что спутник потерял источник питания и полностью отключился. Сейчас проводятся работы с изготовившей аппарат компанией Boeing, но его возвращение в строй считается маловероятным.
Intelsat-33e, принадлежащий спутниковому оператору Intelsat, запустили 25 августа 2016 года из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии.
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