https://ria.ru/20241022/roskosmos-1979408201.html

"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e

"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e - РИА Новости, 22.10.2024

"Роскосмос" рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e

Обломки разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e могут угрожать космическим аппаратам на геостационарной орбите, в том числе российским,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:51

2024-10-22T18:51

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Обломки разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e могут угрожать космическим аппаратам на геостационарной орбите, в том числе российским, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих аппаратов, включая группировку "Роскосмоса", в геостационарной области космического пространства", — говорится в заявлении.По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша, в плоскости орбиты Intelsat-33e выявили более 80 фрагментов космического аппарата. Анализ их траекторий показал, что разрушение спутника было одномоментным. Как отметили в корпорации, сейчас продолжается сбор данных для обнаружения новых обломков спутника. Затем их включат в расчеты опасных сближений с российскими космическими аппаратами, а именно с телекоммуникационными "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", а также гидрометеорологическим "Электро-Л". В субботу портал SpaceNews со ссылкой на Intelsat сообщил, что спутник потерял источник питания и полностью отключился. Сейчас проводятся работы с изготовившей аппарат компанией Boeing, но его возвращение в строй считается маловероятным. Intelsat-33e, принадлежащий спутниковому оператору Intelsat, запустили 25 августа 2016 года из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии.

https://ria.ru/20241022/sputniki-1979324090.html

https://ria.ru/20241017/put-1978427514.html

https://ria.ru/20240812/rossija-1965643735.html

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