https://ria.ru/20241022/ros-1979223676.html

Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений

Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений - РИА Новости, 22.10.2024

Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений

Россиянину Сергею Волкову, которого экстрадировали в Россию из Камбоджи и обвиняют в хищении при реставрации на Соловках, вменяют совершение пяти преступлений,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T01:52

2024-10-22T01:52

2024-10-22T01:52

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павел мосолов

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россиянину Сергею Волкову, которого экстрадировали в Россию из Камбоджи и обвиняют в хищении при реставрации на Соловках, вменяют совершение пяти преступлений, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Волков обвиняется в совершении пяти тяжких преступлений, совершенных более трех лет назад в составе организованной преступной группы. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что Волков инкриминируемые ему преступления совершил из корыстных побуждений", - сказано в документах. По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. В январе 2020 года был организован международный розыск фигуранта. В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.

https://ria.ru/20241021/advokat-1979054179.html

https://ria.ru/20241020/moshennichestvo-1978939961.html

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происшествия, россия, камбоджа, москва, владимир цветнов, павел мосолов, ирина волк