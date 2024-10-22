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Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений - РИА Новости, 22.10.2024
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01:52 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ros-1979223676.html
Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений
Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений - РИА Новости, 22.10.2024
Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений
Россиянину Сергею Волкову, которого экстрадировали в Россию из Камбоджи и обвиняют в хищении при реставрации на Соловках, вменяют совершение пяти преступлений,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:52
2024-10-22T01:52
происшествия
россия
камбоджа
москва
владимир цветнов
павел мосолов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россиянину Сергею Волкову, которого экстрадировали в Россию из Камбоджи и обвиняют в хищении при реставрации на Соловках, вменяют совершение пяти преступлений, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Волков обвиняется в совершении пяти тяжких преступлений, совершенных более трех лет назад в составе организованной преступной группы. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что Волков инкриминируемые ему преступления совершил из корыстных побуждений", - сказано в документах. По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. В январе 2020 года был организован международный розыск фигуранта. В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.
https://ria.ru/20241021/advokat-1979054179.html
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происшествия, россия, камбоджа, москва, владимир цветнов, павел мосолов, ирина волк
Происшествия, Россия, Камбоджа, Москва, Владимир Цветнов, Павел Мосолов, Ирина Волк
Экстрадированному из Камбоджи россиянину вменяют пять преступлений

Россиянину, обвиненному в хищении на Соловках, вменяют пять преступлений

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россиянину Сергею Волкову, которого экстрадировали в Россию из Камбоджи и обвиняют в хищении при реставрации на Соловках, вменяют совершение пяти преступлений, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Волков обвиняется в совершении пяти тяжких преступлений, совершенных более трех лет назад в составе организованной преступной группы. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что Волков инкриминируемые ему преступления совершил из корыстных побуждений", - сказано в документах.
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По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.
Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.
В январе 2020 года был организован международный розыск фигуранта.
В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.
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ПроисшествияРоссияКамбоджаМоскваВладимир ЦветновПавел МосоловИрина Волк
 
 
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