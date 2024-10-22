https://ria.ru/20241022/remont-1979379385.html

Подъезды к 240 соцучреждениям отремонтированы в Ярославской области

Подъезды к 240 соцучреждениям отремонтированы в Ярославской области - РИА Новости, 22.10.2024

Подъезды к 240 соцучреждениям отремонтированы в Ярославской области

Подъезды к 240 соцучреждениям отремонтированы в Ярославской области, из них 85 объектов отремонтированы в этом году, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:08

2024-10-22T17:08

2024-10-22T17:08

ярославская область

ярославская область

гаврилов-ям

некрасовский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Подъезды к 240 соцучреждениям отремонтированы в Ярославской области, из них 85 объектов отремонтированы в этом году, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что ход работ по ремонту подъездных путей к социальным учреждениям в Ярославской области обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева. "Отремонтированы подъезды к 240 соцучреждениям Ярославской области. Из них 85 объектов – в этом сезоне", - сообщает пресс-служба правительства региона, отмечая, что работы ведутся по поручению губернатора. По словам губернатора Михаила Евраева, которые приводит пресс-служба, на приведение в порядок участков дорог у школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта в 2024 году выделено более 600 миллионов рублей. "Большинство объектов сдано. Есть замечания к подрядчикам в Гаврилов-Яме. За срыв графика исполнитель платит пени за каждый день просрочки. Продолжается ремонт дороги к отделению ЦРБ в Некрасовском районе и к фельдшерскому пункту в Михайловском Ярославского района. В Ярославле работы также в финальной стадии", - сообщил Евраев. На совещании отмечалось, что в областном центре подрядчики завершают ремонт объектов на улице Туманова у школы №10, у детского сада №237 и у школы искусств имени Балакирева в Заволжском районе. Еще девять участков в городе отремонтируют до 15 ноября, уточнил заместитель председателя правительства региона Роман Душко, слова которого также приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241022/evraev-1979301894.html

https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html

ярославская область

гаврилов-ям

некрасовский район

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ярославская область, гаврилов-ям, некрасовский район, михаил евраев