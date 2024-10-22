https://ria.ru/20241022/reestr-1979373632.html
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов - РИА Новости, 22.10.2024
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов
Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:50
2024-10-22T16:50
2024-10-22T16:50
кемеровская область
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екатерина мизулина
telegram
лига безопасного интернета
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского и стримера Jesus AVGN (Алексея Губанова), сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. "Федеральная налоговая служба приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского в связи с рекламой онлайн-казино. Также в реестр запрещенных сайтов по аналогичной причине будет внесена и страница стримера Jesus AVGN на платформе Kick. Об этом говорится в ответе ФНС в наш адрес", - написала она. Кроме того, Мизулина отметила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу стримера Губанова. "Кроме того, прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к тг-каналу стримера Jesus AVGN в связи с распространением информации, которая "создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Соответствующее письмо прокуратурой области направлено в Генпрокуратуру. Прокурором Новокузнецка в отношении стримера возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды). Проводится лингвистическая экспертиза. Об этом говорится в письме в наш адрес", - сообщила Мизулина. В сентябре 2022 года известного видеоблогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20241021/sud-1979187780.html
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кемеровская область, россия, новокузнецк, юрий хованский, екатерина мизулина, telegram, лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Кемеровская область, Россия, Новокузнецк, Юрий Хованский, Екатерина Мизулина, Telegram, Лига безопасного интернета, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов
ФНС внесла соцсети Хованского и Jesus AVGN в реестр запрещенных сайтов