https://ria.ru/20241022/reestr-1979373632.html

Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов

Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов - РИА Новости, 22.10.2024

Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов

Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:50

2024-10-22T16:50

2024-10-22T16:50

кемеровская область

россия

новокузнецк

юрий хованский

екатерина мизулина

telegram

лига безопасного интернета

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского и стримера Jesus AVGN (Алексея Губанова), сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. "Федеральная налоговая служба приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского в связи с рекламой онлайн-казино. Также в реестр запрещенных сайтов по аналогичной причине будет внесена и страница стримера Jesus AVGN на платформе Kick. Об этом говорится в ответе ФНС в наш адрес", - написала она. Кроме того, Мизулина отметила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу стримера Губанова. "Кроме того, прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к тг-каналу стримера Jesus AVGN в связи с распространением информации, которая "создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Соответствующее письмо прокуратурой области направлено в Генпрокуратуру. Прокурором Новокузнецка в отношении стримера возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды). Проводится лингвистическая экспертиза. Об этом говорится в письме в наш адрес", - сообщила Мизулина. В сентябре 2022 года известного видеоблогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20241021/sud-1979187780.html

https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html

кемеровская область

россия

новокузнецк

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кемеровская область, россия, новокузнецк, юрий хованский, екатерина мизулина, telegram, лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии)