Рейтинг@Mail.ru
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/reestr-1979373632.html
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов - РИА Новости, 22.10.2024
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов
Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:50
2024-10-22T16:50
кемеровская область
россия
новокузнецк
юрий хованский
екатерина мизулина
telegram
лига безопасного интернета
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_8:0:1295:724_1920x0_80_0_0_3b392040e57963e0fcceda08a64b86dd.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского и стримера Jesus AVGN (Алексея Губанова), сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. "Федеральная налоговая служба приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского в связи с рекламой онлайн-казино. Также в реестр запрещенных сайтов по аналогичной причине будет внесена и страница стримера Jesus AVGN на платформе Kick. Об этом говорится в ответе ФНС в наш адрес", - написала она. Кроме того, Мизулина отметила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу стримера Губанова. "Кроме того, прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к тг-каналу стримера Jesus AVGN в связи с распространением информации, которая "создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Соответствующее письмо прокуратурой области направлено в Генпрокуратуру. Прокурором Новокузнецка в отношении стримера возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды). Проводится лингвистическая экспертиза. Об этом говорится в письме в наш адрес", - сообщила Мизулина. В сентябре 2022 года известного видеоблогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20241021/sud-1979187780.html
https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html
кемеровская область
россия
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_169:0:1134:724_1920x0_80_0_0_32fa3d7ee5d03a7115484d728a8ea4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, россия, новокузнецк, юрий хованский, екатерина мизулина, telegram, лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Кемеровская область, Россия, Новокузнецк, Юрий Хованский, Екатерина Мизулина, Telegram, Лига безопасного интернета, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Cоцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов

ФНС внесла соцсети Хованского и Jesus AVGN в реестр запрещенных сайтов

© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского
Видеоблогер Юрий Хованский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского и стримера Jesus AVGN (Алексея Губанова), сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
"Федеральная налоговая служба приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского в связи с рекламой онлайн-казино. Также в реестр запрещенных сайтов по аналогичной причине будет внесена и страница стримера Jesus AVGN на платформе Kick. Об этом говорится в ответе ФНС в наш адрес", - написала она.
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)* - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Блогера Камикадзе Ди* заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии
21 октября, 19:30
Кроме того, Мизулина отметила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу стримера Губанова.
"Кроме того, прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к тг-каналу стримера Jesus AVGN в связи с распространением информации, которая "создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Соответствующее письмо прокуратурой области направлено в Генпрокуратуру. Прокурором Новокузнецка в отношении стримера возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды). Проводится лингвистическая экспертиза. Об этом говорится в письме в наш адрес", - сообщила Мизулина.
В сентябре 2022 года известного видеоблогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова
10 июля, 12:26
 
Кемеровская областьРоссияНовокузнецкЮрий ХованскийЕкатерина МизулинаTelegramЛига безопасного интернетаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала