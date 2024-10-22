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Бабушкина представила проект центра реабилитации для детей-инвалидов - РИА Новости, 22.10.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
15:52 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html
Бабушкина представила проект центра реабилитации для детей-инвалидов
Бабушкина представила проект центра реабилитации для детей-инвалидов - РИА Новости, 22.10.2024
Бабушкина представила проект центра реабилитации для детей-инвалидов
На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:52
2024-10-22T15:52
свердловская область
свердловская область
екатеринбург
россия
людмила бабушкина
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила сенаторам проект строительства на Среднем Урале Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального парламента. "В Свердловской области большое внимание уделяется лечению и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграции в общество. В регионе организована реабилитационная работа с инвалидами в возрасте 18 лет и старше на базе Областного центра реабилитации инвалидов, но, к сожалению, в этом здании есть возможность обслуживать в течение года только 1210 человек в стационарной форме и 536 человек в полустационарной форме. Мы предлагаем поддержать строительство на Среднем Урале Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, в котором услуги по реабилитации и абилитации смогут получать 5880 детей в год", - сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. С 2022 года в Свердловской области реализуется федеральный проект по оказанию услуг комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В его рамках за 2022-2024 годы более 2000 детей приобрели новые социально значимые навыки и умения, а их родители получили ценные практические советы и рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению своих детей. Строительство Областного центра реабилитации для детей-инвалидов позволит поднять эту работу на новый качественный уровень. Под строительство этого медучреждения в Екатеринбурге уже зарезервирован земельный участок площадью шесть гектаров. Планируется, что общая площадь здания составит 28,5 тысячи квадратных метров. Делегация парламентариев во главе с председателем Законодательного Собрания Свердловской области представляет регион в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где с 21 по 23 октября проходят Дни Свердловской области.
https://ria.ru/20240924/babushkina-1974361281.html
https://ria.ru/20241022/babushkina-1979327638.html
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свердловская область, екатеринбург, россия, людмила бабушкина , совет федерации рф
Свердловская область , Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Людмила Бабушкина , Совет Федерации РФ

Бабушкина представила проект центра реабилитации для детей-инвалидов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВечерний Екатеринбург
Вечерний Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила сенаторам проект строительства на Среднем Урале Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"В Свердловской области большое внимание уделяется лечению и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграции в общество. В регионе организована реабилитационная работа с инвалидами в возрасте 18 лет и старше на базе Областного центра реабилитации инвалидов, но, к сожалению, в этом здании есть возможность обслуживать в течение года только 1210 человек в стационарной форме и 536 человек в полустационарной форме. Мы предлагаем поддержать строительство на Среднем Урале Областного центра реабилитации для детей-инвалидов, в котором услуги по реабилитации и абилитации смогут получать 5880 детей в год", - сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
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С 2022 года в Свердловской области реализуется федеральный проект по оказанию услуг комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В его рамках за 2022-2024 годы более 2000 детей приобрели новые социально значимые навыки и умения, а их родители получили ценные практические советы и рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению своих детей.
Строительство Областного центра реабилитации для детей-инвалидов позволит поднять эту работу на новый качественный уровень. Под строительство этого медучреждения в Екатеринбурге уже зарезервирован земельный участок площадью шесть гектаров. Планируется, что общая площадь здания составит 28,5 тысячи квадратных метров.
Делегация парламентариев во главе с председателем Законодательного Собрания Свердловской области представляет регион в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где с 21 по 23 октября проходят Дни Свердловской области.
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Свердловская областьСвердловская областьЕкатеринбургРоссияЛюдмила БабушкинаСовет Федерации РФ
 
 
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