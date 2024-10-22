https://ria.ru/20241022/putin-1979378324.html
Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности
Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности - РИА Новости, 22.10.2024
Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности
Сотрудничество РФ и Китая выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире, страны наращивают координацию в сфере глобальной безопасности и будут... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:04
2024-10-22T17:04
2024-10-22T17:14
россия
китай
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
си цзиньпин
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979254352_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_d245b03a6664d982a0b89b22a114d42f.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире, страны наращивают координацию в сфере глобальной безопасности и будут продолжать это делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани."Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене. Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка", - сказал Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
китай
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979254352_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_a298b44c8fc03368a82287851cf06490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, си цзиньпин, владимир путин, брикс
Россия, Китай, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС
Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности
Путин: Россия и Китай наращивают координацию в глобальной безопасности