https://ria.ru/20241022/putin-1979378324.html

Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности

Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности - РИА Новости, 22.10.2024

Россия и Китай развивают сотрудничество в глобальной безопасности

Сотрудничество РФ и Китая выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире, страны наращивают координацию в сфере глобальной безопасности и будут... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:04

2024-10-22T17:04

2024-10-22T17:14

россия

китай

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

си цзиньпин

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире, страны наращивают координацию в сфере глобальной безопасности и будут продолжать это делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани."Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене. Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка", - сказал Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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китай

казань

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