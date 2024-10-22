https://ria.ru/20241022/putin-1979370451.html
Саммит БРИКС показывает, что Россия не одинока в мире, пишет CNN
Саммит БРИКС показывает, что Россия не одинока в мире, пишет CNN - РИА Новости, 22.10.2024
Саммит БРИКС показывает, что Россия не одинока в мире, пишет CNN
Cаммит БРИКС и присутствие на нем мировых лидеров показывают, что президент РФ Владимир Путин не одинок, за ним стоит коалиция союзников, хотя Запад стремится... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:35
2024-10-22T16:35
2024-10-22T16:44
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владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Cаммит БРИКС и присутствие на нем мировых лидеров показывают, что президент РФ Владимир Путин не одинок, за ним стоит коалиция союзников, хотя Запад стремится его изолировать, сообщает телеканал CNN. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций. "Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Масштабный саммит (БРИКС - ред.), который он проводит, демонстрирует, что он далеко не одинок... За ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в сообщении телеканала. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, россия, казань, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Саммит БРИКС показывает, что Россия не одинока в мире, пишет CNN
CNN: саммит БРИКС показывает, что Путин не один, хотя Запад желает обратного