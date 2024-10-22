https://ria.ru/20241022/putin-1979341812.html

Путин оценил рост торговли между Россией и ЮАР

Путин оценил рост торговли между Россией и ЮАР - РИА Новости, 22.10.2024

Путин оценил рост торговли между Россией и ЮАР

Торговля между Россией и ЮАР выросла за 8 месяцев на 3%, странам есть, над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:22

2024-10-22T15:22

2024-10-22T15:43

юар

россия

владимир путин

казань

сирил рамафоса

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Торговля между Россией и ЮАР выросла за 8 месяцев на 3%, странам есть, над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборот опять начал расти: в январе-августе этого года рост составил 3%. Здесь, конечно, есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.По его словам, перспективные сферы сотрудничества между двумя странами - это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации."Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка", - добавил президент РФ.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

юар

россия

казань

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юар, россия, владимир путин, казань, сирил рамафоса, саммит брикс в казани в 2024 году