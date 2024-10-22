Путин оценил рост торговли между Россией и ЮАР
Путин: торговля с ЮАР выросла на 3 процента, странам есть, над чем работать
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Торговля между Россией и ЮАР выросла за 8 месяцев на 3%, странам есть, над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборот опять начал расти: в январе-августе этого года рост составил 3%. Здесь, конечно, есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.
По его словам, перспективные сферы сотрудничества между двумя странами - это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации.
"Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка", - добавил президент РФ.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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