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Путин рассказал об отношениях России и ЮАР - РИА Новости, 22.10.2024
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15:20 22.10.2024 (обновлено: 15:33 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/putin-1979341082.html
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР - РИА Новости, 22.10.2024
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР
Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:20
2024-10-22T15:33
россия
юар
владимир путин
сирил рамафоса
казань
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.Российский лидер отметил, что развивается политдиалог двух стран, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/yuar-1978357128.html
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россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, казань, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Казань, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР

Путин: отношения РФ и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Межгосударственные отношения России и ЮАР
Вчера, 09:45
Российский лидер отметил, что развивается политдиалог двух стран, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
Вчера, 00:00
 
РоссияЮАРВладимир ПутинСирил РамафосаКазаньВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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