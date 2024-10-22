https://ria.ru/20241022/putin-1979341082.html
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР - РИА Новости, 22.10.2024
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР
Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:20
2024-10-22T15:20
2024-10-22T15:33
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.Российский лидер отметил, что развивается политдиалог двух стран, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/yuar-1978357128.html
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россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, казань, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Казань, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал об отношениях России и ЮАР
Путин: отношения РФ и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.
Российский лидер отметил, что развивается политдиалог двух стран, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.