https://ria.ru/20241022/putin-1979341082.html

Путин рассказал об отношениях России и ЮАР

Путин рассказал об отношениях России и ЮАР - РИА Новости, 22.10.2024

Путин рассказал об отношениях России и ЮАР

Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:33

россия

юар

владимир путин

сирил рамафоса

казань

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнерства и равноправия, сообщил президент РФ Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.Российский лидер отметил, что развивается политдиалог двух стран, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/yuar-1978357128.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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юар

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россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, казань, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году