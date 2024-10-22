https://ria.ru/20241022/putin-1979321771.html
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика - РИА Новости, 22.10.2024
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:09
2024-10-22T14:09
2024-10-22T18:12
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут и без переводчика. Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Казани. Она сопровождалась последовательным переводом. "У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете", — пошутил Путин после того, как специалист индийской стороны начал переводить его слова для Моди.Премьер Индии оценил шутку, и оба лидера рассмеялись.
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
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Шутка Путина на встрече с Моди
Шутка Путина на встрече с Моди
2024-10-22T14:09
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РИА Новости
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в мире, индия, россия, казань, владимир путин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индия, Россия, Казань, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика
Путин пошутил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика