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Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика - РИА Новости, 22.10.2024
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14:09 22.10.2024 (обновлено: 18:12 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/putin-1979321771.html
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика - РИА Новости, 22.10.2024
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:09
2024-10-22T18:12
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нарендра моди
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут и без переводчика. Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Казани. Она сопровождалась последовательным переводом. &quot;У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете&quot;, — пошутил Путин после того, как специалист индийской стороны начал переводить его слова для Моди.Премьер Индии оценил шутку, и оба лидера рассмеялись.
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Шутка Путина на встрече с Моди
Шутка Путина на встрече с Моди
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в мире, индия, россия, казань, владимир путин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индия, Россия, Казань, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика

Путин пошутил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут и без переводчика.
Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Казани. Она сопровождалась последовательным переводом.
«

"У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете", — пошутил Путин после того, как специалист индийской стороны начал переводить его слова для Моди.

Премьер Индии оценил шутку, и оба лидера рассмеялись.
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В миреИндияРоссияКазаньВладимир ПутинНарендра МодиБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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