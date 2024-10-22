https://ria.ru/20241022/putin-1979321771.html

Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика

Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика - РИА Новости, 22.10.2024

Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:09

2024-10-22T14:09

2024-10-22T18:12

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут и без переводчика. Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Казани. Она сопровождалась последовательным переводом. "У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете", — пошутил Путин после того, как специалист индийской стороны начал переводить его слова для Моди.Премьер Индии оценил шутку, и оба лидера рассмеялись.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

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Шутка Путина на встрече с Моди Шутка Путина на встрече с Моди 2024-10-22T14:09 true PT0M34S

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Ольга Фомченкова

в мире, индия, россия, казань, владимир путин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году