https://ria.ru/20241022/putin-1979262283.html
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 22.10.2024
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:59
2024-10-22T10:59
2024-10-22T14:03
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины. "Владимир Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет", — говорится в публикации. На прошлой неделе российский лидер заявил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, и добавил, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, он назвал провокацией.
https://ria.ru/20241022/mask-1979278232.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина
Журналист Боуз: Путин четко обозначил позицию по ядерному оружию у Украины