Рейтинг@Mail.ru
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 22.10.2024 (обновлено: 14:03 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/putin-1979262283.html
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 22.10.2024
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:59
2024-10-22T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716226_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_cd2c66e6b1a1aaa1b3a2f1565c35711f.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины. "Владимир Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет", — говорится в публикации. На прошлой неделе российский лидер заявил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, и добавил, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, он назвал провокацией.
https://ria.ru/20241022/mask-1979278232.html
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979247778.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716226_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_294c49670a20a0fe60901d5dee6bdb08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина

Журналист Боуз: Путин четко обозначил позицию по ядерному оружию у Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины.

"Владимир Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет", — говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине
Вчера, 11:48
На прошлой неделе российский лидер заявил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, и добавил, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, он назвал провокацией.
Французские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Во Франции забили тревогу из-за слов Вальса о Путине
Вчера, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала