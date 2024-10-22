https://ria.ru/20241022/putin-1979262283.html

На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина

На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 22.10.2024

На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:59

2024-10-22T10:59

2024-10-22T14:03

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины. "Владимир Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет", — говорится в публикации. На прошлой неделе российский лидер заявил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, и добавил, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, он назвал провокацией.

https://ria.ru/20241022/mask-1979278232.html

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в мире, украина, владимир путин, россия