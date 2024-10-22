https://ria.ru/20241022/putin-1979239657.html
В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис
В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис - РИА Новости, 22.10.2024
В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис
Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис снова выступила с утверждением, что в случае победы ее... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:34
2024-10-22T08:34
2024-10-22T08:34
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
камала харрис
владимир путин
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_90c34dabec981c7698e76485172b86c0.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис снова выступила с утверждением, что в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, лидер РФ Владимир Путин "будет восседать в Киеве". "Он (Трамп) заставит Украину сдаться в битве с агрессором в нарушение ее суверенитета. Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве", - заявил Харрис на предвыборном мероприятии в штате Мичиган. По мнению Харрис, Трампом легко манипулируют, в том числе с помощью лести. "Им манипулируют, он так легко позволяет собой манипулировать с помощью лести и любезности, в том числе диктаторам и автократам всего мира", - сказала кандидат в президенты. Харрис делала подобные заявление в рамках состоявшихся в сентябре теледебатов. Трамп тогда парировал, что его оппонентка по президентской гонке, несмотря на встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2022 года, не смогла предотвратить начало военных действий на Украине, а Путин "сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас". Выборы президента США состоятся 5 ноября. В Кремле ранее выражали сожаление, что Россия и личность ее президента являются неотъемлемой частью политической борьбы в США.
https://ria.ru/20241020/bloomberg-1978988427.html
https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_28:0:2333:1729_1920x0_80_0_0_efa37908e1773f9641ab33e39c1ca8aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис
Харрис: если Трамп станет президентом, "Путин будет восседать в Киеве"