https://ria.ru/20241022/putin-1979239657.html

В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис

В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис - РИА Новости, 22.10.2024

В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис

Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис снова выступила с утверждением, что в случае победы ее... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:34

2024-10-22T08:34

2024-10-22T08:34

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис снова выступила с утверждением, что в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, лидер РФ Владимир Путин "будет восседать в Киеве". "Он (Трамп) заставит Украину сдаться в битве с агрессором в нарушение ее суверенитета. Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве", - заявил Харрис на предвыборном мероприятии в штате Мичиган. По мнению Харрис, Трампом легко манипулируют, в том числе с помощью лести. "Им манипулируют, он так легко позволяет собой манипулировать с помощью лести и любезности, в том числе диктаторам и автократам всего мира", - сказала кандидат в президенты. Харрис делала подобные заявление в рамках состоявшихся в сентябре теледебатов. Трамп тогда парировал, что его оппонентка по президентской гонке, несмотря на встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2022 года, не смогла предотвратить начало военных действий на Украине, а Путин "сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас". Выборы президента США состоятся 5 ноября. В Кремле ранее выражали сожаление, что Россия и личность ее президента являются неотъемлемой частью политической борьбы в США.

https://ria.ru/20241020/bloomberg-1978988427.html

https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, выборы президента сша — 2024