Посол: западные санкции способствовали интеграции Москвы и Минска
Грызлов: Запад хотел разрушить экономики России и Белоруссии, но у него не вышло
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Запад санкциями надеялся разрушить экономики России и Белоруссии, но, сам того не ожидая, придал колоссальный импульс союзной интеграции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"После начала специальной военной операции (на Украине – ред.) наши геополитические противники попытались отрезать Россию и Беларусь от передовых технологий, чтобы тем самым лишить нас перспектив дальнейшего развития. В более широком контексте одной из целей западников была дестабилизация социально-экономического положения в наших странах. Вводя санкции, которые включали в себя фактическую транспортную блокаду, они рассчитывали, что экономика наших стран не выдержит и попросту рухнет", - сказал Грызлов.
По его словам, на Западе ожидали, что это неминуемо отразится и на внутриполитической ситуации. "Но на деле наши недоброжелатели, сами того не ожидая, придали колоссальный импульс союзной интеграции", - сказал посол.