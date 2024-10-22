https://ria.ru/20241022/posol-1979232120.html

Посол: западные санкции способствовали интеграции Москвы и Минска

Посол: западные санкции способствовали интеграции Москвы и Минска - РИА Новости, 22.10.2024

Посол: западные санкции способствовали интеграции Москвы и Минска

Запад санкциями надеялся разрушить экономики России и Белоруссии, но, сам того не ожидая, придал колоссальный импульс союзной интеграции, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:38

2024-10-22T06:38

2024-10-22T06:38

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Запад санкциями надеялся разрушить экономики России и Белоруссии, но, сам того не ожидая, придал колоссальный импульс союзной интеграции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. "После начала специальной военной операции (на Украине – ред.) наши геополитические противники попытались отрезать Россию и Беларусь от передовых технологий, чтобы тем самым лишить нас перспектив дальнейшего развития. В более широком контексте одной из целей западников была дестабилизация социально-экономического положения в наших странах. Вводя санкции, которые включали в себя фактическую транспортную блокаду, они рассчитывали, что экономика наших стран не выдержит и попросту рухнет", - сказал Грызлов. По его словам, на Западе ожидали, что это неминуемо отразится и на внутриполитической ситуации. "Но на деле наши недоброжелатели, сами того не ожидая, придали колоссальный импульс союзной интеграции", - сказал посол.

https://ria.ru/20241022/posol-1979230940.html

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цены на нефть, россия, минск, белоруссия, борис грызлов