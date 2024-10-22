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В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России - РИА Новости, 22.10.2024
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22:13 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/polsha-1979432593.html
В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России
В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России - РИА Новости, 22.10.2024
В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России
Польша заинтересована в сохранении своих консульств в России, заявил экс-президент республики Александр Квасневский. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T22:13
2024-10-22T22:13
в мире
польша
россия
варшава
мария захарова
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Польша заинтересована в сохранении своих консульств в России, заявил экс-президент республики Александр Квасневский. Ранее МИД Польши заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ". "Я бы к этому прибегал осторожно, ибо смысл дипломатии в готовности к переговорам даже в ситуациях крайне конфликтных. Посольства помогают людям даже тогда, когда страны находятся в состоянии непосредственной войны, а мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал Квасневский в эфире Польского телевидения. "Так что существование польских представительств в России, в том числе консульств, имеет смысл. Есть много людей из Польши, граждан Польши, связанных с Польшей, которые годами работают или связаны с Россией семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил все на одну чашу весов", - добавил он. Экс-президент считает, что Польше не следует высылать посла России из Варшавы, чтобы сохранить своего посла в Москве. "Если бы мы выслали посла России, то был бы выслан посол Польши, и наступило бы понижение уровня дипломатических отношений", - отметил он.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html
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в мире, польша, россия, варшава, мария захарова
В мире, Польша, Россия, Варшава, Мария Захарова
В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России

Экс-президент Польши: страна заинтересована в сохранении консульств в РФ

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Польша заинтересована в сохранении своих консульств в России, заявил экс-президент республики Александр Квасневский.
Ранее МИД Польши заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ".
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"Я бы к этому прибегал осторожно, ибо смысл дипломатии в готовности к переговорам даже в ситуациях крайне конфликтных. Посольства помогают людям даже тогда, когда страны находятся в состоянии непосредственной войны, а мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал Квасневский в эфире Польского телевидения.
"Так что существование польских представительств в России, в том числе консульств, имеет смысл. Есть много людей из Польши, граждан Польши, связанных с Польшей, которые годами работают или связаны с Россией семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил все на одну чашу весов", - добавил он.
Экс-президент считает, что Польше не следует высылать посла России из Варшавы, чтобы сохранить своего посла в Москве.
"Если бы мы выслали посла России, то был бы выслан посол Польши, и наступило бы понижение уровня дипломатических отношений", - отметил он.
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