https://ria.ru/20241022/polsha-1979432593.html

В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России

В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России - РИА Новости, 22.10.2024

В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России

Польша заинтересована в сохранении своих консульств в России, заявил экс-президент республики Александр Квасневский. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:13

2024-10-22T22:13

2024-10-22T22:13

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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Польша заинтересована в сохранении своих консульств в России, заявил экс-президент республики Александр Квасневский. Ранее МИД Польши заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ". "Я бы к этому прибегал осторожно, ибо смысл дипломатии в готовности к переговорам даже в ситуациях крайне конфликтных. Посольства помогают людям даже тогда, когда страны находятся в состоянии непосредственной войны, а мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал Квасневский в эфире Польского телевидения. "Так что существование польских представительств в России, в том числе консульств, имеет смысл. Есть много людей из Польши, граждан Польши, связанных с Польшей, которые годами работают или связаны с Россией семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил все на одну чашу весов", - добавил он. Экс-президент считает, что Польше не следует высылать посла России из Варшавы, чтобы сохранить своего посла в Москве. "Если бы мы выслали посла России, то был бы выслан посол Польши, и наступило бы понижение уровня дипломатических отношений", - отметил он.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html

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в мире, польша, россия, варшава, мария захарова