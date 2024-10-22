https://ria.ru/20241022/polsha-1979428798.html

Сикорский пригрозил высылкой российского посла

Сикорский пригрозил высылкой российского посла - РИА Новости, 22.10.2024

Сикорский пригрозил высылкой российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылку посла России. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:35

2024-10-22T21:35

2024-10-22T21:56

польша

россия

в мире

радослав сикорский

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылку посла России.Ранее Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением сделанным в понедельник о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел."Если бы мы выслали посла, то они (российская сторона – ред.) сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить", - заявил Сикорский в эфире Польского телевидения.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это "болезненный ответ".

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

польша

россия

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польша, россия, в мире, радослав сикорский, сергей андреев (дипломат)