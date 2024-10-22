https://ria.ru/20241022/polsha-1979376417.html
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани - РИА Новости, 22.10.2024
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани
Российская сторона даст болезненный ответ на отзыв Варшавой согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:58
2024-10-22T16:58
2024-10-22T17:07
в мире
россия
познань
польша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт-РИА Новости. Российская сторона даст болезненный ответ на отзыв Варшавой согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - сказала она.МИД Польши заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979275010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, познань, польша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Познань, Польша, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани
МИД: РФ даст болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства в Познани