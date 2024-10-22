https://ria.ru/20241022/polsha-1979376417.html

МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани

МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани - РИА Новости, 22.10.2024

МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани

Российская сторона даст болезненный ответ на отзыв Варшавой согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:58

2024-10-22T16:58

2024-10-22T17:07

в мире

россия

познань

польша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 окт-РИА Новости. Российская сторона даст болезненный ответ на отзыв Варшавой согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - сказала она.МИД Польши заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979275010.html

россия

познань

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, познань, польша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)