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МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани - РИА Новости, 22.10.2024
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16:58 22.10.2024 (обновлено: 17:07 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/polsha-1979376417.html
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани - РИА Новости, 22.10.2024
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани
Российская сторона даст болезненный ответ на отзыв Варшавой согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:58
2024-10-22T17:07
в мире
россия
познань
польша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт-РИА Новости. Российская сторона даст болезненный ответ на отзыв Варшавой согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - сказала она.МИД Польши заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979275010.html
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в мире, россия, познань, польша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Познань, Польша, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани

МИД: РФ даст болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства в Познани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт-РИА Новости. Российская сторона даст болезненный ответ на отзыв Варшавой согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - сказала она.
МИД Польши заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреРоссияПознаньПольшаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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