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МИД Польши отозвал согласие на работу российского консульства в Познани - РИА Новости, 22.10.2024
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16:47 22.10.2024 (обновлено: 16:59 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/polsha-1979372848.html
МИД Польши отозвал согласие на работу российского консульства в Познани
МИД Польши отозвал согласие на работу российского консульства в Познани - РИА Новости, 22.10.2024
МИД Польши отозвал согласие на работу российского консульства в Познани
МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани, персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:47
2024-10-22T16:59
польша
радослав сикорский
россия
владимир путин
москва
такер карлсон
нато
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани, персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.В понедельник Сикорский заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Глава МИД пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанном с данными обвинениями. Доказательств причастности российской стороны к якобы существовавшим планам поджога он не привел."Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против стран Запада, в том числе Польши. Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно", - сказал Сикорский, при это он вновь не привел доказательств обвинений в адрес России.Запад часто выдвигает против РФ необоснованные обвинения, в Кремле не раз обращали на это внимание.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html
https://ria.ru/20241020/polsha-1978938131.html
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
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польша, радослав сикорский, россия, владимир путин, москва, такер карлсон, нато
Польша, Радослав Сикорский, Россия, Владимир Путин, Москва, Такер Карлсон, НАТО
МИД Польши отозвал согласие на работу российского консульства в Познани

МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши
Здание Министерства иностранных дел Польши - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Министерства иностранных дел Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани, персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В понедельник Сикорский заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Глава МИД пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанном с данными обвинениями. Доказательств причастности российской стороны к якобы существовавшим планам поджога он не привел.
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"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России
21 октября, 17:25
"Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против стран Запада, в том числе Польши. Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно", - сказал Сикорский, при это он вновь не привел доказательств обвинений в адрес России.
Запад часто выдвигает против РФ необоснованные обвинения, в Кремле не раз обращали на это внимание.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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ПольшаРадослав СикорскийРоссияВладимир ПутинМоскваТакер КарлсонНАТО
 
 
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