"Боже, спаси нас". В Польше забили тревогу из-за угроз в адрес России
Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Санкт-Петербург спровоцируют ответ РФ
Панорама Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Угрозы польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны России, пишет Do Rzeczy.
В середине октября польские СМИ сообщили, что бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак заявил, что Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров, если Россия нападет на Прибалтийские страны. Другой генерал Вальдемар Скшипчак также угрожал, что в случае конфликта России и НАТО Варшава захватит Калининград.
"В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, измененной в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия. Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия", — говорится в публикации.
Отмечается, что слова генералов будут восприниматься не как отдельные высказывания экспертов, а как позиция военной и политической элиты Польши, так как эти люди ранее занимали высокое положение в армии. При этом генералы рискуют не своими жизнями, а жизнями всех поляков.
"Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток", — резюмируется в статье.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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