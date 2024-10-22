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"Боже, спаси нас". В Польше забили тревогу из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 22.10.2024
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14:56 22.10.2024 (обновлено: 17:23 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
"Боже, спаси нас". В Польше забили тревогу из-за угроз в адрес России
"Боже, спаси нас". В Польше забили тревогу из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 22.10.2024
"Боже, спаси нас". В Польше забили тревогу из-за угроз в адрес России
Угрозы польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны России, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:56
2024-10-22T17:23
россия
польша
санкт-петербург
вальдемар скшипчак
нато
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Угрозы польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны России, пишет Do Rzeczy.В середине октября польские СМИ сообщили, что бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак заявил, что Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров, если Россия нападет на Прибалтийские страны. Другой генерал Вальдемар Скшипчак также угрожал, что в случае конфликта России и НАТО Варшава захватит Калининград."В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, измененной в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия. Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия", — говорится в публикации.Отмечается, что слова генералов будут восприниматься не как отдельные высказывания экспертов, а как позиция военной и политической элиты Польши, так как эти люди ранее занимали высокое положение в армии. При этом генералы рискуют не своими жизнями, а жизнями всех поляков."Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток", — резюмируется в статье.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241022/gaz-1979168579.html
https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html
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россия, польша, санкт-петербург, вальдемар скшипчак, нато
Россия, Польша, Санкт-Петербург, Вальдемар Скшипчак, НАТО
"Боже, спаси нас". В Польше забили тревогу из-за угроз в адрес России

Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Санкт-Петербург спровоцируют ответ РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Угрозы польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны России, пишет Do Rzeczy.
В середине октября польские СМИ сообщили, что бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак заявил, что Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров, если Россия нападет на Прибалтийские страны. Другой генерал Вальдемар Скшипчак также угрожал, что в случае конфликта России и НАТО Варшава захватит Калининград.
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"В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, измененной в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия. Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия", — говорится в публикации.
Отмечается, что слова генералов будут восприниматься не как отдельные высказывания экспертов, а как позиция военной и политической элиты Польши, так как эти люди ранее занимали высокое положение в армии. При этом генералы рискуют не своими жизнями, а жизнями всех поляков.
"Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток", — резюмируется в статье.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
РоссияПольшаСанкт-ПетербургВальдемар СкшипчакНАТО
 
 
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