https://ria.ru/20241022/polsha-1979275010.html

МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами

МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами - РИА Новости, 22.10.2024

МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами

Польша угрожает принять меры в отношении российских активов на территории республики, соответствующее заявление сделал заместитель главы польского... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:40

2024-10-22T11:40

2024-10-22T11:44

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вроцлав

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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Польша угрожает принять меры в отношении российских активов на территории республики, соответствующее заявление сделал заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Владислав Теофил Бартошевский. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Глава МИД пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанном с данными обвинениями. "Это будет решение, которое ударит во власти Российской Федерации, в аппарат Российской Федерации", - заявил Бартошевский в эфире радиостанции Radio ZET. Он уточнил, что речь идет о мерах в отношении российских активов. "Россияне имеют в Польше определенные активы, которые чувствительны, и можно с ними что-то сделать", - сказал замминистра. При этом он отметил, что польские власти не собираются закрывать посольство России или выдворять российского посла. "Посольство мы не закроем, посла не выдворим", - сказал Бартошевский. Доказательств причастности российской стороны к якобы существовавшим планам поджога он не привел. Запад часто выдвигает против РФ необоснованные обвинения, в Кремле не раз обращали на это внимание.

https://ria.ru/20241014/monde-1978016230.html

https://ria.ru/20241009/es-1977277817.html

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в мире, польша, россия, вроцлав, радослав сикорский