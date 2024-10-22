https://ria.ru/20241022/polosa-1979431946.html

Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с бортом

Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с бортом - РИА Новости, 22.10.2024

Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с бортом

Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом, возобновляется прием и отправка воздушных... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:06

2024-10-22T22:06

2024-10-22T22:06

кольцово

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом, возобновляется прием и отправка воздушных судов, сообщает пресс-служба аэропорта. Ранее пресс-служба Кольцово информировала, что вечером во вторник самолет госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга, были введены ограничения на прием и отправление судов, ряд рейсов направили на запасные аэродромы. "Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй. Мы возобновляем прием и отправку воздушных судов", – говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241010/samolet-1977356245.html

кольцово

екатеринбург

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кольцово, екатеринбург, происшествия