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Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с бортом
Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с бортом - РИА Новости, 22.10.2024
Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с бортом
Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом, возобновляется прием и отправка воздушных... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T22:06
2024-10-22T22:06
2024-10-22T22:06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом, возобновляется прием и отправка воздушных судов, сообщает пресс-служба аэропорта. Ранее пресс-служба Кольцово информировала, что вечером во вторник самолет госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга, были введены ограничения на прием и отправление судов, ряд рейсов направили на запасные аэродромы. "Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй. Мы возобновляем прием и отправку воздушных судов", – говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.
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кольцово, екатеринбург, происшествия
Кольцово, Екатеринбург, Происшествия
Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с бортом
Вторую взлетную полосу ввели в строй в Кольцово после инцидента с самолетом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом, возобновляется прием и отправка воздушных судов, сообщает пресс-служба аэропорта.
Ранее пресс-служба Кольцово информировала, что вечером во вторник самолет госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга, были введены ограничения на прием и отправление судов, ряд рейсов направили на запасные аэродромы.
"Вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй. Мы возобновляем прием и отправку воздушных судов", – говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.