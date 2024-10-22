https://ria.ru/20241022/politik-1979232323.html

Французский политик назвал страны, чье участие в БРИКС возмутит ЕС и НАТО

Французский политик назвал страны, чье участие в БРИКС возмутит ЕС и НАТО - РИА Новости, 22.10.2024

Французский политик назвал страны, чье участие в БРИКС возмутит ЕС и НАТО

Присутствие других стран на саммите БРИКС, таких как Сербия или Турция, возмутит ЕС и НАТО, это знак протеста против западного миропорядка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:42

2024-10-22T06:42

2024-10-22T06:42

в мире

россия

сербия

турция

флориан филиппо

юрий ушаков

нато

евросоюз

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ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Присутствие других стран на саммите БРИКС, таких как Сербия или Турция, возмутит ЕС и НАТО, это знак протеста против западного миропорядка, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Присутствие других стран на саммите БРИКС, как Сербия или Турция, возмутит ЕС и НАТО. Это знак неповиновения, протеста против западного, американского миропорядка. Необходимо быть как можно более суверенными и независимыми", - сказал он. Политик выразил сожаление в связи с тем, что Франция утратила свою независимость и ее присутствие на саммите БРИКС на сегодняшний день трудно было бы вообразить. Ранее президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина передать привет президенту Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. Сам Вучич сообщил, что не сможет приехать в Казань лично из-за плотного графика, отметив, что Сербия отправляет на саммит делегацию из четырех министров. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/mid-1979230610.html

https://ria.ru/20241022/filippo-1979229638.html

россия

сербия

турция

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в мире, россия, сербия, турция, флориан филиппо, юрий ушаков, нато, евросоюз, брикс, александр вучич