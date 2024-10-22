Рейтинг@Mail.ru
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/podpole-1979235076.html
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха
Удар нанесен в пригороде Сум в районе базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:40
2024-10-22T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
винница
россия
дмитрий песков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум в районе базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "22.00, пригород Сум, прилет ФАБов в направлении базы отдыха "Металлург", которую оккупировали бандеровцы, привезенные из-под Винницы", - сообщил Лебедев. "0.11, Сyмы – атака БПЛА. РЭБом прикрыли "Управление государственной службы охраны в Сумской области", где расположились бандеровцы. В результате работы РЭБ повредили крышу жилого дома", - добавил Лебедев. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241022/podpole-1979234955.html
https://ria.ru/20241022/vsu-1979234367.html
сумы
винница
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, винница, россия, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Винница, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха

Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной ВСУ базы отдыха

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум в районе базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"22.00, пригород Сум, прилет ФАБов в направлении базы отдыха "Металлург", которую оккупировали бандеровцы, привезенные из-под Винницы", - сообщил Лебедев.
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода
07:36
"0.11, Сyмы – атака БПЛА. РЭБом прикрыли "Управление государственной службы охраны в Сумской области", где расположились бандеровцы. В результате работы РЭБ повредили крышу жилого дома", - добавил Лебедев.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области
07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыВинницаРоссияДмитрий ПесковСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала