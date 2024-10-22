https://ria.ru/20241022/podpole-1979235076.html

Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха

Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха - РИА Новости, 22.10.2024

Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха

Удар нанесен в пригороде Сум в районе базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:40

2024-10-22T07:40

2024-10-22T07:40

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сумы

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дмитрий песков

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум в районе базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "22.00, пригород Сум, прилет ФАБов в направлении базы отдыха "Металлург", которую оккупировали бандеровцы, привезенные из-под Винницы", - сообщил Лебедев. "0.11, Сyмы – атака БПЛА. РЭБом прикрыли "Управление государственной службы охраны в Сумской области", где расположились бандеровцы. В результате работы РЭБ повредили крышу жилого дома", - добавил Лебедев. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241022/podpole-1979234955.html

https://ria.ru/20241022/vsu-1979234367.html

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в мире, сумы, винница, россия, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины