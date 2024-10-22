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Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха
Удар нанесен в пригороде Сум в районе базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:40
2024-10-22T07:40
2024-10-22T07:40
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Сум в районе базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "22.00, пригород Сум, прилет ФАБов в направлении базы отдыха "Металлург", которую оккупировали бандеровцы, привезенные из-под Винницы", - сообщил Лебедев. "0.11, Сyмы – атака БПЛА. РЭБом прикрыли "Управление государственной службы охраны в Сумской области", где расположились бандеровцы. В результате работы РЭБ повредили крышу жилого дома", - добавил Лебедев. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Винница, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной базы отдыха
Подполье: удар нанесен в пригороде Сум в районе оккупированной ВСУ базы отдыха