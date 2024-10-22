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ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум - РИА Новости, 22.10.2024
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07:08 22.10.2024 (обновлено: 07:24 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/podpole-1979233239.html
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум - РИА Новости, 22.10.2024
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум
Удар нанесён во вторник по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" на Украине, в пригороде Сум, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:08
2024-10-22T07:24
украинский демократический альянс за реформы (удар)
сумская область
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесён во вторник по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" на Украине, в пригороде Сум, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пригород Сум, ФАБ. Прилет в стороне полевого аэродрома "Михайловка". В помещениях погранотряда в/ч 9953 завелись дроноводы, вместе с БПЛА. Удар пришелся по складу с БК для беспилотников", - сообщил Лебедев.Ночью и утром во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и районе Сумской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html
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сумская область
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украинский демократический альянс за реформы (удар), сумская область
Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Сумская область
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум

Подполье: в Сумской области удары пришлись по бывшему химическому складу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесён во вторник по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" на Украине, в пригороде Сум, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Пригород Сум, ФАБ. Прилет в стороне полевого аэродрома "Михайловка". В помещениях погранотряда в/ч 9953 завелись дроноводы, вместе с БПЛА. Удар пришелся по складу с БК для беспилотников", - сообщил Лебедев.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки
00:20
Ночью и утром во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и районе Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Сумская область
 
 
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