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ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум - РИА Новости, 22.10.2024
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум
Удар нанесён во вторник по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" на Украине, в пригороде Сум, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:08
2024-10-22T07:08
2024-10-22T07:24
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесён во вторник по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" на Украине, в пригороде Сум, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пригород Сум, ФАБ. Прилет в стороне полевого аэродрома "Михайловка". В помещениях погранотряда в/ч 9953 завелись дроноводы, вместе с БПЛА. Удар пришелся по складу с БК для беспилотников", - сообщил Лебедев.Ночью и утром во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и районе Сумской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html
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украинский демократический альянс за реформы (удар), сумская область
Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Сумская область
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектами для БПЛА в пригороде Сум
Подполье: в Сумской области удары пришлись по бывшему химическому складу
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесён во вторник по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" на Украине, в пригороде Сум, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Пригород Сум, ФАБ. Прилет в стороне полевого аэродрома "Михайловка". В помещениях погранотряда в/ч 9953 завелись дроноводы, вместе с БПЛА. Удар пришелся по складу с БК для беспилотников", - сообщил Лебедев.
Ночью и утром во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и районе Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.