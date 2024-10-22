Рейтинг@Mail.ru
В США восхитились российскими подлодками - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 22.10.2024 (обновлено: 07:58 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/podlodki-1979235792.html
В США восхитились российскими подлодками
В США восхитились российскими подлодками - РИА Новости, 22.10.2024
В США восхитились российскими подлодками
Подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" возглавили рейтинг лучших субмарин мира в 2024 году по версии американского журнала The National... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:49
2024-10-22T07:58
россия
нато
т-90м
т-14
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/39/1497173968_0:37:1025:613_1920x0_80_0_0_bbb10a75f12cc6f630efb37d7a151331.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" возглавили рейтинг лучших субмарин мира в 2024 году по версии американского журнала The National Interest."(Подлодки 945А "Кондор". — Прим. ред.) были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами", — говорится в материале.В статье отмечается, что, несмотря на свою высокую стоимость, эти субмарины обладают уникальными техническими характеристиками, которые позволяют им погружаться на большую глубину, а также иметь повышенную устойчивость к торпедным атакам."Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования, и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию" — объясняет автор.Второе место в рейтинге лучших подлодок мира занимает еще один тип российских субмарин — 885 "Ясень"."Подводные лодки "Ясень" (по классификации НАТО — "Северодвинск") по-прежнему считаются одними из лучших в мире", — говорится в статье.Сообщается, что они были разработаны как многоцелевые суда, способные нести различные типы вооружения, включая новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности "Циркон".Помимо подводных лодок российского производства, в список также вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia.Ранее журнал включил российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" в первую пятерку лучших танков в мире.
https://ria.ru/20241007/tekhnologii-1976841767.html
https://ria.ru/20240726/ledokol-1962082306.html
https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html
https://ria.ru/20240403/podlodka-1937468350.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/39/1497173968_76:0:975:674_1920x0_80_0_0_c3628e045e78b6571c78c3b0d2b1ebda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, т-90м, т-14
Россия, НАТО, Т-90М, Т-14
В США восхитились российскими подлодками

TNI назвал российские подлодки лучшими в мире

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" возглавили рейтинг лучших субмарин мира в 2024 году по версии американского журнала The National Interest.
"(Подлодки 945А "Кондор". — Прим. ред.) были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами", — говорится в материале.
Подводная лодка проекта Лира - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В США рассказали о титановой российской подлодке, побившей все рекорды
7 октября, 19:19
В статье отмечается, что, несмотря на свою высокую стоимость, эти субмарины обладают уникальными техническими характеристиками, которые позволяют им погружаться на большую глубину, а также иметь повышенную устойчивость к торпедным атакам.
«
"Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования, и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию" — объясняет автор.
Торжественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот новейшего ледокола Евпатий Коловрат в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в состав Тихоокеанского флота
26 июля, 09:13
Второе место в рейтинге лучших подлодок мира занимает еще один тип российских субмарин — 885 "Ясень".
"Подводные лодки "Ясень" (по классификации НАТО — "Северодвинск") по-прежнему считаются одними из лучших в мире", — говорится в статье.
Сообщается, что они были разработаны как многоцелевые суда, способные нести различные типы вооружения, включая новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности "Циркон".
Атомный ледокол Россия и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году
20 мая, 10:53
Помимо подводных лодок российского производства, в список также вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia.
Ранее журнал включил российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" в первую пятерку лучших танков в мире.
Проект американской атомной подлодки класса Columbia - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки, сообщили СМИ
3 апреля, 02:24
 
РоссияНАТОТ-90МТ-14
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала