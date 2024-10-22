https://ria.ru/20241022/podlodki-1979235792.html

В США восхитились российскими подлодками

В США восхитились российскими подлодками - РИА Новости, 22.10.2024

В США восхитились российскими подлодками

Подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" возглавили рейтинг лучших субмарин мира в 2024 году по версии американского журнала The National... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:49

2024-10-22T07:49

2024-10-22T07:58

россия

нато

т-90м

т-14

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" возглавили рейтинг лучших субмарин мира в 2024 году по версии американского журнала The National Interest."(Подлодки 945А "Кондор". — Прим. ред.) были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами", — говорится в материале.В статье отмечается, что, несмотря на свою высокую стоимость, эти субмарины обладают уникальными техническими характеристиками, которые позволяют им погружаться на большую глубину, а также иметь повышенную устойчивость к торпедным атакам."Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования, и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию" — объясняет автор.Второе место в рейтинге лучших подлодок мира занимает еще один тип российских субмарин — 885 "Ясень"."Подводные лодки "Ясень" (по классификации НАТО — "Северодвинск") по-прежнему считаются одними из лучших в мире", — говорится в статье.Сообщается, что они были разработаны как многоцелевые суда, способные нести различные типы вооружения, включая новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности "Циркон".Помимо подводных лодок российского производства, в список также вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia.Ранее журнал включил российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" в первую пятерку лучших танков в мире.

https://ria.ru/20241007/tekhnologii-1976841767.html

https://ria.ru/20240726/ledokol-1962082306.html

https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html

https://ria.ru/20240403/podlodka-1937468350.html

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россия, нато, т-90м, т-14