https://ria.ru/20241022/podarki-1979301188.html
Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС
Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин подготовил подарки для иностранных лидеров, участвующих в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:59
2024-10-22T12:59
2024-10-22T12:59
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подготовил подарки для иностранных лидеров, участвующих в саммите БРИКС в Казани. "Подарки предусмотрены", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы сообщим", - добавил он.
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Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС
Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС в Казани