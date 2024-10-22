https://ria.ru/20241022/podarki-1979301188.html

Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС

Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Путин подготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин подготовил подарки для иностранных лидеров, участвующих в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:59

2024-10-22T12:59

2024-10-22T12:59

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подготовил подарки для иностранных лидеров, участвующих в саммите БРИКС в Казани. "Подарки предусмотрены", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы сообщим", - добавил он.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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