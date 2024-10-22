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Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал

Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал - РИА Новости, 22.10.2024

Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал

Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:29

2024-10-22T06:29

2024-10-22T09:18

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ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября."Я не верю им. Зеленскому не верю, и комбату своему не верю, и вообще никому. Потому что он (комбат. — Прим. ред.) послал нас на убой. Вот и все. Как я понял, мы пришли туда... Начался штурм, и они убежали оттуда все. Наверное, в Шахтерск убежали… В тот день ничего вообще не говорили (по рации. — Прим. ред.). Только хлопцев слышно было, что нападение началось", — рассказал он.По словам пленного, комбат уговорил бойцов выйти на передовую, обещая, что их сменят через шесть дней, но их не сменили и через двадцать."Кто-то там и месяц просидел", — пожаловался Собловой.Он отметил низкое моральное состояние 58-й бригады, в которой служил несколько месяцев."Плохо, моральное состояние очень плохое. Все хотят домой", — сказал пленный.Он рассказал также, что вместе с еще тремя сослуживцами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций. На вопрос, боялся ли он сдаваться, Собловой ответил отрицательно."Я не боялся. А чего бояться? Такие же христиане, как и мы", — сказал он.По словам Соблового, до мобилизации он жил на Западной Украине и работал инженером по деталям в представительстве одного из западных производителей автомобилей. В ВСУ оказался после того, как пришел по повестке. Он признался, что не стал укрываться от мобилизации, опасаясь, что его ребенок будет поражен в правах, если он не пойдет служить.

https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский пленный: комбат ВСУ бросил свое подразделение под Красноармейском Украинский комбат бросил на убой свое подразделение под Красноармейском на донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск, рассказал РИА Новости пленный боец 58-й бригады ВСУ. 2024-10-22T06:29 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины