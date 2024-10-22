Рейтинг@Mail.ru
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 22.10.2024 (обновлено: 09:18 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал - РИА Новости, 22.10.2024
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:29
2024-10-22T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979240127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf36e983785ed27f6732ef7026692528.jpg
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября.&quot;Я не верю им. Зеленскому не верю, и комбату своему не верю, и вообще никому. Потому что он (комбат. — Прим. ред.) послал нас на убой. Вот и все. Как я понял, мы пришли туда... Начался штурм, и они убежали оттуда все. Наверное, в Шахтерск убежали… В тот день ничего вообще не говорили (по рации. — Прим. ред.). Только хлопцев слышно было, что нападение началось&quot;, — рассказал он.По словам пленного, комбат уговорил бойцов выйти на передовую, обещая, что их сменят через шесть дней, но их не сменили и через двадцать."Кто-то там и месяц просидел", — пожаловался Собловой.Он отметил низкое моральное состояние 58-й бригады, в которой служил несколько месяцев."Плохо, моральное состояние очень плохое. Все хотят домой", — сказал пленный.Он рассказал также, что вместе с еще тремя сослуживцами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций. На вопрос, боялся ли он сдаваться, Собловой ответил отрицательно."Я не боялся. А чего бояться? Такие же христиане, как и мы", — сказал он.По словам Соблового, до мобилизации он жил на Западной Украине и работал инженером по деталям в представительстве одного из западных производителей автомобилей. В ВСУ оказался после того, как пришел по повестке. Он признался, что не стал укрываться от мобилизации, опасаясь, что его ребенок будет поражен в правах, если он не пойдет служить.
https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html
https://ria.ru/20241019/chernobyl-1978853975.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинский пленный: комбат ВСУ бросил свое подразделение под Красноармейском
Украинский комбат бросил на убой свое подразделение под Красноармейском на донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск, рассказал РИА Новости пленный боец 58-й бригады ВСУ.
2024-10-22T06:29
true
PT2M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979240127_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9c9e31379371bd489342689db861eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал

Комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал, сообщил пленный

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября.
«

"Я не верю им. Зеленскому не верю, и комбату своему не верю, и вообще никому. Потому что он (комбат. — Прим. ред.) послал нас на убой. Вот и все. Как я понял, мы пришли туда... Начался штурм, и они убежали оттуда все. Наверное, в Шахтерск убежали… В тот день ничего вообще не говорили (по рации. — Прим. ред.). Только хлопцев слышно было, что нападение началось", — рассказал он.

По словам пленного, комбат уговорил бойцов выйти на передовую, обещая, что их сменят через шесть дней, но их не сменили и через двадцать.
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Беженец: поляки заняли дома уехавших жителей Суджи, а оставшихся повесили
Вчера, 06:15
"Кто-то там и месяц просидел", — пожаловался Собловой.
Он отметил низкое моральное состояние 58-й бригады, в которой служил несколько месяцев.
"Плохо, моральное состояние очень плохое. Все хотят домой", — сказал пленный.
Он рассказал также, что вместе с еще тремя сослуживцами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций. На вопрос, боялся ли он сдаваться, Собловой ответил отрицательно.
"Я не боялся. А чего бояться? Такие же христиане, как и мы", — сказал он.
По словам Соблового, до мобилизации он жил на Западной Украине и работал инженером по деталям в представительстве одного из западных производителей автомобилей. В ВСУ оказался после того, как пришел по повестке. Он признался, что не стал укрываться от мобилизации, опасаясь, что его ребенок будет поражен в правах, если он не пойдет служить.
Военнослужащий 49-й бригады ВСУ, взятый в плен в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Пленный: ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы
19 октября, 05:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала