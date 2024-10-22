https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал - РИА Новости, 22.10.2024
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:29
2024-10-22T06:29
2024-10-22T09:18
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ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября."Я не верю им. Зеленскому не верю, и комбату своему не верю, и вообще никому. Потому что он (комбат. — Прим. ред.) послал нас на убой. Вот и все. Как я понял, мы пришли туда... Начался штурм, и они убежали оттуда все. Наверное, в Шахтерск убежали… В тот день ничего вообще не говорили (по рации. — Прим. ред.). Только хлопцев слышно было, что нападение началось", — рассказал он.По словам пленного, комбат уговорил бойцов выйти на передовую, обещая, что их сменят через шесть дней, но их не сменили и через двадцать."Кто-то там и месяц просидел", — пожаловался Собловой.Он отметил низкое моральное состояние 58-й бригады, в которой служил несколько месяцев."Плохо, моральное состояние очень плохое. Все хотят домой", — сказал пленный.Он рассказал также, что вместе с еще тремя сослуживцами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций. На вопрос, боялся ли он сдаваться, Собловой ответил отрицательно."Я не боялся. А чего бояться? Такие же христиане, как и мы", — сказал он.По словам Соблового, до мобилизации он жил на Западной Украине и работал инженером по деталям в представительстве одного из западных производителей автомобилей. В ВСУ оказался после того, как пришел по повестке. Он признался, что не стал укрываться от мобилизации, опасаясь, что его ребенок будет поражен в правах, если он не пойдет служить.
https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html
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Украинский пленный: комбат ВСУ бросил свое подразделение под Красноармейском
Украинский комбат бросил на убой свое подразделение под Красноармейском на донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск, рассказал РИА Новости пленный боец 58-й бригады ВСУ.
2024-10-22T06:29
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пленный: комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал
Комбат ВСУ бросил на убой свое подразделение и сбежал, сообщил пленный
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя, рассказал РИА Новости 49-летний боец 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен в начале сентября.
«
"Я не верю им. Зеленскому не верю, и комбату своему не верю, и вообще никому. Потому что он (комбат. — Прим. ред.) послал нас на убой. Вот и все. Как я понял, мы пришли туда... Начался штурм, и они убежали оттуда все. Наверное, в Шахтерск убежали… В тот день ничего вообще не говорили (по рации. — Прим. ред.). Только хлопцев слышно было, что нападение началось", — рассказал он.
По словам пленного, комбат уговорил бойцов выйти на передовую, обещая, что их сменят через шесть дней, но их не сменили и через двадцать.
"Кто-то там и месяц просидел", — пожаловался Собловой.
Он отметил низкое моральное состояние 58-й бригады, в которой служил несколько месяцев.
"Плохо, моральное состояние очень плохое. Все хотят домой", — сказал пленный.
Он рассказал также, что вместе с еще тремя сослуживцами заранее решил сдаться в плен, если начнется штурм их позиций. На вопрос, боялся ли он сдаваться, Собловой ответил отрицательно.
"Я не боялся. А чего бояться? Такие же христиане, как и мы", — сказал он.
По словам Соблового, до мобилизации он жил на Западной Украине и работал инженером по деталям в представительстве одного из западных производителей автомобилей. В ВСУ оказался после того, как пришел по повестке. Он признался, что не стал укрываться от мобилизации, опасаясь, что его ребенок будет поражен в правах, если он не пойдет служить.