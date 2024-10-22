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Украинский военный рассказал, как попал в плен из-за заклинившего автомата - РИА Новости, 22.10.2024
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05:29 22.10.2024 (обновлено: 10:23 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/plen-1979229949.html
Украинский военный рассказал, как попал в плен из-за заклинившего автомата
Украинский военный рассказал, как попал в плен из-за заклинившего автомата - РИА Новости, 22.10.2024
Украинский военный рассказал, как попал в плен из-за заклинившего автомата
Украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал РИА Новости, как его группа попала в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:29
2024-10-22T10:23
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 окт — РИА Новости. Украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал РИА Новости, как его группа попала в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов. "Все мокрое, три-четыре выстрела из автомата — он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я, когда высунулся из этого окопа, когда меня брали, — на меня торчало два автомата", — сказал он. По словам пленного, перед заброской на территорию России киевское командование внушало ему и его сослуживцам, что это будет легкое задание, которое продлится три дня. "Но когда туда заехали на позиции, говорят, не переживайте, &lt;...&gt; вы просто охраняете позицию... Сидите там три дня, вас вывезут, другие заедут, вас поменяют. Ну вот такая типа служба будет… Оказалось, не так, как рассказывали", — сказал Горбатко. Когда украинские пехотинцы оказались на позициях, им пришлось буквально закапываться в норы, чтобы выжить под плотным огнем российской армии. "Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались, &lt;...&gt; потому что закидывали гранатами", — сказал пленный. Горбатко был пехотинцем в 157-й бригаде ВСУ, сдался в плен российской армии на территории Курской области. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, как попал в плен из-за заклинившего автомата

Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен на территории Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ
Оружие солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 22 окт — РИА Новости. Украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал РИА Новости, как его группа попала в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов.
"Все мокрое, три-четыре выстрела из автомата — он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я, когда высунулся из этого окопа, когда меня брали, — на меня торчало два автомата", — сказал он.
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Вчера, 06:15
По словам пленного, перед заброской на территорию России киевское командование внушало ему и его сослуживцам, что это будет легкое задание, которое продлится три дня. "Но когда туда заехали на позиции, говорят, не переживайте, <...> вы просто охраняете позицию... Сидите там три дня, вас вывезут, другие заедут, вас поменяют. Ну вот такая типа служба будет… Оказалось, не так, как рассказывали", — сказал Горбатко.
Когда украинские пехотинцы оказались на позициях, им пришлось буквально закапываться в норы, чтобы выжить под плотным огнем российской армии. "Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались, <...> потому что закидывали гранатами", — сказал пленный.
Горбатко был пехотинцем в 157-й бригаде ВСУ, сдался в плен российской армии на территории Курской области.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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