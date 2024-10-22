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"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/plan-1979336006.html
"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме
"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.10.2024
"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме
Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины доказывает, что так называемый "план... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:10
2024-10-22T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
себастьян лекорню
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины доказывает, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского разработан на Западе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". "Предложение Лекорню фактически повторяет третий пункт так называемого "плана перемоги" ("плана победы" с укр. - ред.) Зеленского. Это лишний раз подтверждает, что на самом деле план писали в Париже, Берлине, Лондоне под руководством США. Странные люди. Зачем тратить время и обсуждать то, что сами создавали, советовали и подсказывали киевскому режиму?" - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Лекорню лучше с пользой потратить время и обсудить, как 210 лет назад русские войска торжественно вступили в Париж и российский император Александр I принял парад гусаров, драгунов и казаков на Елисейских полях. "История - наука полезная", - заключил депутат. На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, себастьян лекорню, леонид ивлев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Себастьян Лекорню, Леонид Ивлев
"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме

Ивлев: заявления Франции показывают, что "план" Зеленского разработал Запад

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины доказывает, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского разработан на Западе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России".
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского
20 октября, 10:49
"Предложение Лекорню фактически повторяет третий пункт так называемого "плана перемоги" ("плана победы" с укр. - ред.) Зеленского. Это лишний раз подтверждает, что на самом деле план писали в Париже, Берлине, Лондоне под руководством США. Странные люди. Зачем тратить время и обсуждать то, что сами создавали, советовали и подсказывали киевскому режиму?" - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Лекорню лучше с пользой потратить время и обсудить, как 210 лет назад русские войска торжественно вступили в Париж и российский император Александр I принял парад гусаров, драгунов и казаков на Елисейских полях. "История - наука полезная", - заключил депутат.
На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции
Вчера, 11:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСебастьян ЛекорнюЛеонид Ивлев
 
 
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