https://ria.ru/20241022/plan-1979336006.html

"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме

"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.10.2024

"План победы" Зеленского разработал Запад, заявили в Госдуме

Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины доказывает, что так называемый "план... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:10

2024-10-22T15:10

2024-10-22T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Предложение министра обороны Франции Себастьяна Лекорню разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины доказывает, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского разработан на Западе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". "Предложение Лекорню фактически повторяет третий пункт так называемого "плана перемоги" ("плана победы" с укр. - ред.) Зеленского. Это лишний раз подтверждает, что на самом деле план писали в Париже, Берлине, Лондоне под руководством США. Странные люди. Зачем тратить время и обсуждать то, что сами создавали, советовали и подсказывали киевскому режиму?" - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Лекорню лучше с пользой потратить время и обсудить, как 210 лет назад русские войска торжественно вступили в Париж и российский император Александр I принял парад гусаров, драгунов и казаков на Елисейских полях. "История - наука полезная", - заключил депутат. На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html

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