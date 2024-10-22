Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС
Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидента Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президента Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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ТЕГЕРАН, 22 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник прибыл в российский город Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС, сообщает иранская государственная телерадиокомпания.
"Несколько минут назад президент (Ирана - ред.) по приглашению (президента РФ - ред.) Владимира Путина прибыл для участия в 16-м саммите глав (стран-членов - ред.) БРИКС в город Казань - место проведения саммита", - говорится в официальном Telegram-канале гостелерадиокомпании Ирана.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.