https://ria.ru/20241022/pezeshkian-1979381225.html

Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС

Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник прибыл в российский город Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС, сообщает иранская... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:15

2024-10-22T17:15

2024-10-22T17:31

иран

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в мире

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владимир путин

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ТЕГЕРАН, 22 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник прибыл в российский город Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС, сообщает иранская государственная телерадиокомпания."Несколько минут назад президент (Ирана - ред.) по приглашению (президента РФ - ред.) Владимира Путина прибыл для участия в 16-м саммите глав (стран-членов - ред.) БРИКС в город Казань - место проведения саммита", - говорится в официальном Telegram-канале гостелерадиокомпании Ирана.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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