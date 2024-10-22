Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 22.10.2024 (обновлено: 17:31 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/pezeshkian-1979381225.html
Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС
Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник прибыл в российский город Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС, сообщает иранская... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:15
2024-10-22T17:31
иран
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
казань
в мире
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979386170_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_5a1cbfa6240bacfdf6a5f7ec688c598c.jpg
ТЕГЕРАН, 22 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник прибыл в российский город Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС, сообщает иранская государственная телерадиокомпания."Несколько минут назад президент (Ирана - ред.) по приглашению (президента РФ - ред.) Владимира Путина прибыл для участия в 16-м саммите глав (стран-членов - ред.) БРИКС в город Казань - место проведения саммита", - говорится в официальном Telegram-канале гостелерадиокомпании Ирана.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
иран
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979386170_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d39f2ea32788d74290647278ab608729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, казань, в мире, масуд пезешкиан, владимир путин
Иран, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Казань, В мире, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Президент Ирана прибыл в Россию на саммит БРИКС

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидента Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Президента Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президента Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 22 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник прибыл в российский город Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС, сообщает иранская государственная телерадиокомпания.
"Несколько минут назад президент (Ирана - ред.) по приглашению (президента РФ - ред.) Владимира Путина прибыл для участия в 16-м саммите глав (стран-членов - ред.) БРИКС в город Казань - место проведения саммита", - говорится в официальном Telegram-канале гостелерадиокомпании Ирана.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
Вчера, 00:00
 
ИранСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияКазаньВ миреМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала